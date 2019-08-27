Тимур Мирошниченко станет отцом во второй раз: невероятное фото
Телеведущий поделился радостной новостью в Instagram
33-летний украинский телеведущий Тимур Мирошниченко станет отцом во второй раз. На своей странице в Instagram шоумен поделился фото, на котором позирует со своей супругой. На снимке видно округлившийся животик Инны.
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"На днях обещал вам две суперновости! Вот вам первая!", – лаконично подписал кадр Тимур Мирошниченко.
Пол будущего ребенка, а также срок Тимур уточнять не стал. А вот его супруга Инна Мирошниченко оказалась более многословна. Девушка пребывает на 20-й неделе беременности и, судя по хештегу и смайлику, пара ожидает сына.
"Знакомьтесь, наш Junior! 20 недель. Он прошел уже половину пути до встречи с этим миром. Не всегда справедливым или последовательным, но тем миром, где он точно никогда не будет нуждаться как минимум в одном – в нашей любви!", – написала Инна.
Отметим, Тимур и Инна Мирошниченко поженились в начале 2018-го. В этом же году у пары родилась дочь Мия.
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