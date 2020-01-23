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Тимур Мирошниченко задумался о рождении третьего ребенка

Телеведущий также раскрыл тайну имен своих детей

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 11:14

В программе "Ранок з Україною", которая выходит по будням в 6:30 на телеканале "Украина", известный телеведущий Тимур Мирошниченко показал новорожденного сына и рассказал о принципах выбора имен детям.

Ведущий программы "Зірковий шлях" на телеканале "Украина" Тимур Мирошниченко на днях во второй раз стал отцом. После ночи, проведенной вместе с новорожденным Марком и женой, телеведущий заполнил необходимые документы и показал лицо сыночка, а жена Инна опубликовала милые фото. После чего звездная семья в роддоме записала видеообращение, в котором ведущий спросил жену об ее самочувствие.

"Очень хорошо себя чувствую, как и не рожала. Уже сегодня готова рожать следующего ребенка", – смеясь, поделилась жена Тимура Мирошниченко Инна в программе "Ранок з Україною".

Тимур Мирошниченко с женой и сыном
Тимур Мирошниченко с женой и сыном
Фото: instagram.com/timur.miroshnychenko

Новорожденный Марко тоже прекрасно себя чувствует. А тем временем, молодые родители рассказали, по какому принципу выбирали имя сыну.

"У нас есть концепция итальянских имен для детей. Теперь у нас есть Мия и Марко. А еще можно сделать концепцию украинских имен, например, Марко и Мия (от Соломии)", – прокомментировал Тимур Мирошниченко.

Поэтому, видимо, следующий ребенок Мирошниченко также будет носить имя с итальянским привкусом и начинаться на букву "М".

Смотрите программу "Ранок з Україною" по будням в 6:30 на телеканале "Украина".

Ранее мы также писали, что Тимур Мирошниченко признался, почему врал своей матери.

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