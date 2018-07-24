Тина Кароль еще ближе: певица открыла видеоканал о закулисной жизни

Смотрите дневники закулисья артистки на видеоплатформе YouTube

Тина Кароль. Фото: instagram/tinakarol_fantina

Популярная украинская певица Тина Кароль, которая выступит на бесплатном концерте 25 июля в ботсаду, становится все ближе к поклонникам. Она редко публикует семейные или личные фото/видео, однако теперь певица решилась делится с фанами своей закулисной жизнью.

На днях на YouTube-канале Тины вышло первое видео, на котором можно увидеть, как проходили гастроли певицы в Беларуси, как Тину встречал ее минский фан-клуб, как команда Тины Кароль проводит время по вечерам. Отметим, что поклонники очень обрадовались такой новости.

"TinaKarolLIFE! #1. Тина Кароль открыла свой канал на видеоплатформе YouTube, на котором будет показана закулисная жизнь певицы! Посмотрев новое видео, можно увидеть: как проходили гастроли в Беларуси, как Тину встречал ее минский фан-клуб, как команда Тины Кароль проводит время по вечерам, как отмечает праздники, как певица болеет за своих фаворитов на Чемпионате мира по футболу. То, что не увидишь по телевизору! Только на Ютуб-канале Тины Кароль!" – говорится в сообщение на официальной странице фан-клуба Тины Кароль "ФанТина" в Instagram.





"Я плакала все видео. Это настолько по-настоящему и очень интересно, снимайте чаще такое, это супер супер супер", "Прекрасное начало. Надеюсь на продолжение", "О, наконец-то влоги!", "Вы – источник вдохновения! Спасибо, что вы пытаетесь быть ближе с нами и дарите нам шанс, чуть больше подглядеть за вашей жизнью, творчеством. Спасибо за ваше внимание, что делитесь с нами!! Что любите!" – написали юзеры под видео.

Напомним, ранее Тина Кароль сделала признание о личной жизни. Кроме того мы писали, что на одном из своих концертов Тина Кароль засветилась в смелом платье-мини на тонких бретелях нежно-голубого цвета.