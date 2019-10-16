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Тина Кароль и alyona alyona готовят новый сюрприз: что об этом известно

Тина Кароль презентует еще одну песню, написанную alyona alyona

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 11:08
Тина Кароль и alyona alyona
Тина Кароль и alyona alyona
Фото: Instagram.com

В августе 2019 Тина Кароль представила песню и клип "Вабити". Отметим, слова трека для одной из самых популярных поп-певиц в Украине написала рэп-исполнительница alyona alyona, что удивило публику.

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А недавно редакции Сегодня.Lifestyle на одной из кинопремьер стало известно, что Тина Кароль и alyona alyona готовят для поклонников еще один сюрприз. Так, в скором времени Тина Кароль презентует уже вторую песню, написанную alyona alyona. Ни название трека, ни дата премьеры не сообщаются. В пресс-службе артистов не подтверждают, но и не опровергают информацию о новой коллаборации певиц.

Тина Кароль
Тина Кароль
Фото: facebook.com/tina.karol

Отметим, предыдущая совместная работа Тины Кароль и alyona alyona "Вабити" набрала уже свыше четырех млн просмотров в YouTube. В клипе Тина Кароль соблазняет двоих молодых парней, которые моют окна, работают официантами или выступают в массовке во время занятиями фитнесом.

Ранее мы также писали, что alyona alyona выпустила новый клип "Завтра". Это уже 11-я видеоработа рэп-исполнительницы.

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