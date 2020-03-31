Тина Кароль и Dan Balan проявили нежности за кулисами шоу: видео

Звездные тренера подогрели слухи о своем романе

Поп-диве украинского шоу-бизнеса Тине Кароль уже давно приписывают роман с молдавским исполнителем и ее коллегой в вокальном шоу "Голос країни" Dan Balan. Все слухи появились небеспочвенно, ведь во время съемок проекта звездные коллеги публично флиртовали друг с другом и даже проявляли ревность.

Более того, в Сети появилось видео, которое только подогрели слухи о звездном романе. На кадрах видно, как за кулисами Тина и Dan Balan нежно держатся за руки. Ролик сняли в перерыве между съемками вокальных нокаутов "Голоса країни-10", которые будут транслировать до 12 апреля.

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За ухаживаниями молдавской звезды за Тиной Кароль вся страна следит с начала 2019 года. Dan Balan не скрывает, что имеет чувства к певице и называет ее "Белой королевой". В то же время артист рассказывает о себе как о "Дракуле" или "Черном короле".

Напомним, что ранее украинская певица Тина Кароль высказалась о своих отношениях с Dan Balan. Также поп-дива рассказала о ревности молдавского исполнителя.

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