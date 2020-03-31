Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.
Принять
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Тина Кароль и Dan Balan проявили нежности за кулисами шоу: видео

Звездные тренера подогрели слухи о своем романе

Анастасия Очеретнюк
Сегодня, 08:01

Поп-диве украинского шоу-бизнеса Тине Кароль уже давно приписывают роман с молдавским исполнителем и ее коллегой в вокальном шоу "Голос країни" Dan Balan. Все слухи появились небеспочвенно, ведь во время съемок проекта звездные коллеги публично флиртовали друг с другом и даже проявляли ревность.

Читайте также:
"Ему не нравится": Тина Кароль рассказала о реакции сына на слухи о романе с Dan Balan

Более того, в Сети появилось видео, которое только подогрели слухи о звездном романе. На кадрах видно, как за кулисами Тина и Dan Balan нежно держатся за руки. Ролик сняли в перерыве между съемками вокальных нокаутов "Голоса країни-10", которые будут транслировать до 12 апреля.

INSTAGRAM

За ухаживаниями молдавской звезды за Тиной Кароль вся страна следит с начала 2019 года. Dan Balan не скрывает, что имеет чувства к певице и называет ее "Белой королевой". В то же время артист рассказывает о себе как о "Дракуле" или "Черном короле".

Напомним, что ранее украинская певица Тина Кароль высказалась о своих отношениях с Dan Balan. Также поп-дива рассказала о ревности молдавского исполнителя.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
Еще несколько материалов по теме:
Тина Кароль на карантине умилила Сеть видео с сыном Тина Кароль и Дан Балан спели романтичный хит вместе с участницей Голосу країни-10 Личная жизнь Остапчука и Кароль: предсказания астролога и нумеролога на 2020 год
Тина Кароль шоу-бизнес Dan Balan романы звезд
Реклама

Новости партнеров

В семье Софии Ротару случилось горе
В семье Софии Ротару случилось горе
5 вещей, которые нельзя носить женщинам после 40 лет
5 вещей, которые нельзя носить женщинам после 40 лет
Селёдка под зелёной шубой с сыром и без свеклы
Селёдка под зелёной шубой с сыром и без свеклы
Постные лепёшки на сковороде. Рецепт с фото пошагово
Постные лепёшки на сковороде. Рецепт с фото пошагово

Популярные статьи

Вчера, 18:32Шоу-бизнес

Известная телеведущая Анна Панова стала мамой

Вчера, 16:41Fun

"По 200 граммов": Александр Лукашенко рассказал о своем рационе во время пандемии COVID-19

Вчера, 15:24Fun

30 марта: какой сегодня праздник, что нельзя делать и приметы дня

Вчера, 15:00Wellness

Пять эффективных упражнений для похудения в домашних условиях

Вчера, 14:42Lifestyle

Веселые шутки, розыгрыши и приколы на 1 апреля

Вчера, 10:30Food

Вкусный розыгрыш: ТОП-5 блюд-обманок к 1 апреля

Вчера, 10:15Шоу-бизнес

Игорь Николаев обнародовал результат теста на COVID-19

Вчера, 09:09Техно

Что происходит внутри черных дыр: ученые дали ответ

29 мартаШоу-бизнес

Ольга Куриленко, которая переболела коронавирусом, ответила на самые популярные вопросы о COVID-19

29 мартаШоу-бизнес

От коронавируса умерла сестра короля Испании принцесса Мария Тереза

29 мартаFun

1 апреля – День смеха: история веселого праздника

29 мартаШоу-бизнес

72-летний отец Дэвида Бекхэма женится на миллионерше

29 мартаFun

29 марта: какой праздник, что нельзя делать и приметы дня

28 мартаEvents

Сегодня ночью переводят часы на летнее время в Украине в 2020 году

28 мартаFun

Родительская суббота 28 марта: что нельзя делать и важные приметы дня

28 мартаWellness

Как легко адаптироваться к переводу времени: ТОП-10 советов

Новости партнеров

Песочное печенье с вареньем. Рецепт
Песочное печенье с вареньем. Рецепт
8 фраз, которые нельзя говорить ребенку
8 фраз, которые нельзя говорить ребенку
Звезда
Звезда "Великолепного века" соблазнила формами в розовом топе
Мититеи по молдавски: рецепт с фото пошагово
Мититеи по молдавски: рецепт с фото пошагово
Торт с черносливом и грецким орехом: рецепт
Торт с черносливом и грецким орехом: рецепт
Самые молодые и активные звездные бабушки Украины
Самые молодые и активные звездные бабушки Украины
10 знаменитостей, которых похудение заметно состарило
10 знаменитостей, которых похудение заметно состарило
Чай с имбирем для похудения и иммунитета: как приготовить
Чай с имбирем для похудения и иммунитета: как приготовить