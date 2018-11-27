Тина Кароль и The HARDKISS: лучшие музыкальные номера на "Танцах со звездами"

Также на проекте выступили Сергей Бабкин, Наталья Могилевская и Макс Барских

Юлия Санина. Фото: кадр из видео

В воскресенье, 25 ноября, состоялся финал второго сезона шоу "Танцы со звездами", победителями которого стали Игорь Ласточкин и Илона Гвоздева.

Мы уже описывали самые интересные подробности второго сезона шоу, а сейчас предлагаем вспомнить яркие музыкальные номера украинских артистов, которые традиционно выступали в прямых эфирах.

Одним из самых запоминающихся стало выступление Тины Кароль, которая исполнила свою песню "Не дощ". Под эту композицию вместе с ней на паркете выступили Яна Заец и Иракли Макацария.

Наталья Могилевская представила очень трогательную песню Personal Jesus, которую посвятила Кузьме Скрябину. Эта композиция была написана к юбилею музыканта. В августе 2018-го Андрею Кузьменко исполнилось бы 50 лет.

Ярко выступили на шоу группа The Hardkiss, представив свою украиноязычную композицию "Коханці" из их третьего студийного альбома "Залізна ластівка". Солистка группы Юлия Санина, как обычно, предстала перед зрителями в экстравагантном рок-образе.

Кроме этого, порадовал своих поклонников и публику в зале Сергей Бабкин, выступив с попурри из своих песен. Недавно Сергей представил свой новый альбом, поучивший название "Музасфера".

Макс Барских покорил зрителей своей новой музыкальной композицией BEREGA. На паркете шоу макс выступил в мерцающем серебристом костюме и перчатках.

Ну а одним из самых обсуждаемых и скандальных стало выступление Ивана Дорна с его песней "Опомнись". Так как певец сейчас часто гастролирует по России, отношение к нему у многих кардинально изменилось. На шоу Иван вышел в свободном бежевом халате и повязкой на глаза с надписью "опомнись".

Напомним, Павел Зибров обиделся на продюсеров "Танцев со звездами". Свое негодование Народный артист Украины высказал на странице в Instagram.