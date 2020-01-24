Тина Кароль назвала свой вес и рассекретила заветную мечту

Певица призналась, что мечтает о дочери

Тина Кароль Фото: instagram.com/tina_karol

Известная украинская певица Тина Кароль, которая очаровала поклонников платьем за 36 тысяч гривен, назвала свой максимальный вес, а также призналась, сколько весит сейчас.

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Так, по словам Тины Кароль, максимально она весила 80 килограммов, и это не во время беременности, минимально – 62-63. Сейчас, когда артистка в превосходной форме, ее вес составляет 66 килограммов. Отметим, рост Тины Кароль – 168 см. Об этом певица рассказала в программе "Слава+", которая выходит на YouTube-канале "Люкс FM".

"Ой, я весила 80. Сегодня (я на "Рождественских" похудела) 66 я вешу", – делится артистка.

Певица Тина Кароль Фото: instagram.com/tina_karol

Кроме того, певица неожиданно призналась, что мечтает о дочери. "Вот чего мне не хватает – дочечки", – говорит звезда. При этом личную жизнь после смерти мужа Тина Кароль не комментирует.

Ранее мы также писали, что Тина Кароль впервые рассказала о проблемах с наследством после смерти мужа. Евгений Огир не хотел прощаться с жизнью и не подумал о завещании.

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