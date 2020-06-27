Тина Кароль очаровала Сеть откровенными кадрами

Певица показала пикантные снимки из новой фотосессии

Тина Кароль порадовала своих поклонников новыми кадрами из фотосссии. Певица, которая недавно показала, как стильно носить костюм-двойку, разместила в своем профиле в Instagram чувственные снимки, на которых позирует в одном белье.

Примечательно, что на этот раз Тина решила не публиковать целые фото. Вместо этого она обнародовала только отдельные кадры. На соблазнительных снимках Кароль запечатлена в белом боди, игриво позируя на камеру.

Тина Кароль Фото: instagram.com/tina_karol

На втором фото артистка в белой расстегнутой рубашке, с красивыми кудрями, аккуратно уложенными в прическу, и легким макияжем на лице с акцентом на глаза. Тина решила на время отказаться от привычной красной помады.

Тина Кароль Фото: instagram.com/tina_karol

Поклонники Тины Кароль не остались равнодушными к ее новым постам в соцсети. Они засыпали любимую исполнительницу комплиментами, отметив ее красоту и очарование: "О боже, почему так прекрасно", "Тина, какая Вы красивая, нет слов", "Тина с каждым днем все больше и больше убивает гетеросексуальность у девушек".

Ранее мы писали, что Тина Кароль в честь годовщины опубликовала трогательные кадры свадьбы.

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