Тина Кароль поделилась секретами молодости и стройности
Звезда рассказала, какие мысленные установки помогают ей отлично выглядеть
Тина Кароль поделилась тем, как ей удается оставаться в отличной форме в интервью "Зірковому шляху" в рубрике "Кава з перцем" на телеканале "Украина". Ответ – регулярные тренировки.
Звезда занимается спортом шесть раз в неделю, по две или по одной тренировке в день.
"Бывает по-разному, но две тренировки в день – это в основном вот так", – поделилась Тина.
Если тело в тонусе держат ежедневные занятия спортом, то поддерживать молодость в духовном плане помогают правильно поставленные цели. Тина считает главным секретом красоты постановку цели и выработку характера.
"Когда у вас появляется цель – вы получаете поршень, у вас появляется характер. И этот характер меняет затем ваше тело. Только вы должны это создать в своей голове, представить, прожить честно, по-настоящему. Будто нарисовать эти обстоятельства. Тогда это произойдет с вами", – рассказывает про свои убеждения певица.
Смотрите эксклюзивное интервью с Тиной Кароль:
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