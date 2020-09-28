Тина Кароль поделилась секретами молодости и стройности

Звезда рассказала, какие мысленные установки помогают ей отлично выглядеть

Тина Кароль поделилась тем, как ей удается оставаться в отличной форме в интервью "Зірковому шляху" в рубрике "Кава з перцем" на телеканале "Украина". Ответ – регулярные тренировки.

Звезда занимается спортом шесть раз в неделю, по две или по одной тренировке в день.

"Бывает по-разному, но две тренировки в день – это в основном вот так", – поделилась Тина.

Тина Кароль поделилась секретами молодости и стройности Фото: instagram.com/tina_karol

Если тело в тонусе держат ежедневные занятия спортом, то поддерживать молодость в духовном плане помогают правильно поставленные цели. Тина считает главным секретом красоты постановку цели и выработку характера.

"Когда у вас появляется цель – вы получаете поршень, у вас появляется характер. И этот характер меняет затем ваше тело. Только вы должны это создать в своей голове, представить, прожить честно, по-настоящему. Будто нарисовать эти обстоятельства. Тогда это произойдет с вами", – рассказывает про свои убеждения певица.

Смотрите эксклюзивное интервью с Тиной Кароль:

Ранее мы делились, каким Тина Кароль видит мужчину своей мечты. Кроме этого, Тина Кароль очаровала сексуальным образом в платье от FROLOV за 2580 евро.

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