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Тина Кароль показала идеальную фигуру в новой фотосессии в США

Певица в коротких шортах позировала на пляже США

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 09:28
Певица Тина Кароль
Певица Тина Кароль
Фото: instagram.com/tina_karol

Украинская популярная певица Тина Кароль похвасталась новой фотосессией на своей странице в Instagram. Певица позировала в коротких шортах на одном из пляжей Америки. На артистке надет легкий белый костюм, который идеально подчеркнул ее аппетитные формы. Кроме того, можно заметить загадочную улыбку на лице народной любимицы. 

Тина Кароль в новой фотосессии
Тина Кароль в новой фотосессии
Фото: instagram.com/tina_karol

"Ноги, как у Кендалл, а попа, как у Тины", "Тина, я считаю, что ты нашла идеального фотографа, не вздумай его менять", "Ох, секси-пекси-шмекси", "Тушите...пожар...все сгорели", – с восхищением комментируют поклонники фото.

INSTAGRAM (@tina_karol)

Напомним, ранее мы сообщали, что Тина Кароль презентовала англоязычную песню. Новая интерпретация известной композиции "Внезапно" получила название "Without you". А в апреле Тина Кароль и "Бумбокс" представили клип на совместную песню "Безодня".

Смотрите видео: как Тина Кароль записывала песни в американской студии

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