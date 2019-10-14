Тина Кароль показала соблазнительное видео в облегающем платье

За несколько часов запись набрала больше 30 тысяч просмотров

Тина Кароль Фото: instagram.com/tina_karol

Популярная украинская певица и ведущая Тина Кароль, которая ранее поделилась редким школьным фото, на своей странице в Instagram разместила короткое соблазнительное видео. На записи звезда позирует в длинном облегающем розовом платье, на ее лице – минимум макияжа.

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За несколько часов запись набрала больше 30 тысяч просмотров и десятки положительных отзывов от подписчиков и поклонников артистки.

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"Богиня", "Шикарная", "Королева", "Хочу часовую версию этого видео", "Непревзойденная", "Мне определённо нужно больше фото вас", "Тина, в этом шикарном платье", "Красота необыкновенная!", "Сексуальная – опасная", "Тиночка, ты просто мегасекси", "Шикарное платье", "Идеал женственности" – пишут поклонники Тины Кароль в комментариях под постом.

Напомним, Тина Кароль спела гимн Украины на крыше в центре Киева. Певица исполнила гимн во время торжественного празднования Дня Независимости.

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