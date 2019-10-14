Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.
Принять
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Тина Кароль показала соблазнительное видео в облегающем платье

За несколько часов запись набрала больше 30 тысяч просмотров

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 15:02
Тина Кароль
Тина Кароль
Фото: instagram.com/tina_karol

Популярная украинская певица и ведущая Тина Кароль, которая ранее поделилась редким школьным фото, на своей странице в Instagram разместила короткое соблазнительное видео. На записи звезда позирует в длинном облегающем розовом платье, на ее лице – минимум макияжа.

INSTAGRAM

За несколько часов запись набрала больше 30 тысяч просмотров и десятки положительных отзывов от подписчиков и поклонников артистки.

Смотрите также видео Тины Кароль из студии звукозаписи:

"Богиня", "Шикарная", "Королева", "Хочу часовую версию этого видео", "Непревзойденная", "Мне определённо нужно больше фото вас", "Тина, в этом шикарном платье", "Красота необыкновенная!", "Сексуальная – опасная", "Тиночка, ты просто мегасекси", "Шикарное платье", "Идеал женственности" – пишут поклонники Тины Кароль в комментариях под постом.

Напомним, Тина Кароль спела гимн Украины на крыше в центре Киева. Певица исполнила гимн во время торжественного празднования Дня Независимости.

Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.

Еще несколько материалов по теме:
"Бывшие": в сети появилась короткометражка с Тиной Кароль в главной роли О сокровенном: Тина Кароль впервые за долгое время заговорила о смерти мужа Назад в детство: Тина Кароль поделилась редким школьным фото Тина Кароль спела гимн Украины на крыше в центре Киева - видео
видео Тина Кароль платье фигура наряд
Источник: Сегодня
Реклама

Новости партнеров

Олег Винник впервые представил публике свою жену
Олег Винник впервые представил публике свою жену
Иракли Макацария отгулял пышную свадьбу в Грузии
Иракли Макацария отгулял пышную свадьбу в Грузии
Тіну Кароль у цікавому вигляді зняв на камеру новий чоловік
Тіну Кароль у цікавому вигляді зняв на камеру новий чоловік
Старость препятствует появлению рака
Старость препятствует появлению рака

Популярные статьи

Сегодня, 14:15Fun

Покров Пресвятой Богородицы 2019: приметы и суеверия в этот день

Сегодня, 13:57Fun

Пес с "человеческим лицом" стал звездой в интернете: смешные фото

Сегодня, 13:28Fun

14 октября: какой сегодня праздник, приметы дня и что нельзя делать

Сегодня, 12:35Fun

Покров Пресвятой Богородицы 2019: поздравления, проза, картинки и открытки

Сегодня, 09:36Fun

День защитника Украины 2019 – поздравления, проза, картинки и открытки

Сегодня, 09:15Events

Покров Пресвятой Богородицы: традиции и приметы осеннего праздника

Сегодня, 09:07Шоу-бизнес

41-летняя Лилия Подкопаева восхитила снимком новорожденной дочери

Сегодня, 08:46Fun

Покров Пресвятой Богородицы 2019: что ни в коем случае нельзя делать

Сегодня, 07:30Food

Хурма: польза для здоровья и правила выбора

Вчера, 06:00Психология

Гороскоп на неделю 13-19 октября для всех знаков зодиака

Вчера, 04:58Fun

13 октября: какой православный праздник, приметы дня и что нельзя делать

12 октябряШоу-бизнес

Семья Анастасии Заворотнюк сделала новое заявление

12 октябряТехно

Google назвал ТОП-10 обязательных приложений для Android 10

12 октябряТехно

Купить PlayStation 5: игровая приставка доступна по предзаказу

12 октябряFun

12 октября: какой православный праздник, приметы дня и что нельзя делать

11 октябряШоу-бизнес

Семья Анастасии Заворотнюк сделала срочное заявление о состоянии актрисы

Новости партнеров

Регина Тодоренко рассказала о разводе с Владом Топаловым
Регина Тодоренко рассказала о разводе с Владом Топаловым
Один стакан этого напитка в день улучшит работу вашего мозга
Один стакан этого напитка в день улучшит работу вашего мозга
Полякова ошарашила признанием, как увела мужа из семьи
Полякова ошарашила признанием, как увела мужа из семьи
"Навіщо? Про що жити?": слова Заворотнюк приголомшили багатьох
Девушка дня. Роскошная жена украинской звезды Ференцвароша
Девушка дня. Роскошная жена украинской звезды Ференцвароша
Как защитить себя от нитратов, если организм требует овощей
Как защитить себя от нитратов, если организм требует овощей
Девушка-боксер из Польши: приходит на взвешивания в нарядах
Девушка-боксер из Польши: приходит на взвешивания в нарядах
Роскошная итальянская журналистка, покорившая сердце звезды НБА
Роскошная итальянская журналистка, покорившая сердце звезды НБА