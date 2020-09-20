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Тина Кароль получила именную табличку на "Площади звезд"

Сегодня, 09:42

Открытие звезды Тины Кароль состоялось в честь выхода альбома "Найти своих"

Тина Кароль стала еще одной артисткой, чье имя появилось на "Площади звезд" в Киеве. В субботу, 19 сентября, состоялось торжественное открытие именной звезды, приуроченное к выходу альбома "Найти своих".

На странице Кароль в Instagram опубликованы фото с церемонии. На празднике исполнительница появилась в карамельном кожаном костюме от украинского бренда the COAT – это миди платье и удлиненный пиджак.

Певица Тина Кароль
Певица Тина Кароль
Фото: instagram.com/tina_karol

"Открытие звезды Тины Кароль в честь выхода альбома "Найти своих", – написала в посте Тина.

Певица Тина Кароль
Певица Тина Кароль
Фото: instagram.com/tina_karol

18 сентября Тина Кароль выпустила новый альбом, который можно послушать на всех стримингових платформах. Кроме того она представила мини-фильм под названием "Найти своих".

Напомним, что ранее именную звезду получила певица Ирина Билык.

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