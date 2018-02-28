Тина Кароль появилась на съемках "Голосу країни-8" в латексной блузке за 370 долларов

Сегодня, 10:01

На съемках вокального проекта Кароль появилась в образе от японского бренда Atsuko Kudo

Тина Кароль. Фото: Антон Кулаковский
Тина Кароль. Фото: Антон Кулаковский

Певица и тренер "Голосу країни-8" Тина Кароль продемонстрировала соблазнительный образ.

На съемках вокального проекта Кароль появилась в наряде от японского бренда Atsuko Kudo, который выгодно подчеркнул ее стройную фигуру.

Тина выбрала латексную блузку нежно-розового цвета с воротником, стоимостью 266 фунтов стерлингов (370 долларов, 10 тысяч гривен) и юбку-карандаш. 

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Фото: Instagram Stories

Напомним, Тина Кароль выпустит visual album "Интонации". Премьера музыкального фильма на мультиплатиновый альбом певицы состоится 8 марта. Visual album – это известный музыкальный формат, в котором артист выпускает видеоклип к каждой песне из своего альбома. Видео объединены единой концепцией, чтобы рассказать целостную историю всей музыкальной пластинки. 

Напомним, Винни Харлоу и Тине Кароль пришлись по вкусу одинаковые наряды из круизной коллекция Prada 2018Тина Кароль выбрала оригинальный костюм, состоящий из блузки с перьями и укороченных брюк для церемонии награждения "Viva! Самые красивые 2018".
Тина Кароль

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