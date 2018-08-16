Тина Кароль рассказала, как воспитывает сына

По словам певицы, она совсем не строгая мама

Тина Кароль. Фото: Канал "Украина"

Во время съемок грандиозного праздничного шоу "З Днем народження, Україно!", которое канал "Украина" покажет 24 августа в 21:00, украинская певица Тина Кароль поделилась секретами воспитания своего 9-летнего сына Вениамина.

Тина Кароль – одна из самых популярных в Украине артисток. Активную гастрольную деятельность и успешную творческую карьеру поп-дива сочетает с воспитанием сына Вениамина. По словам певицы, она совсем не строгая мама, и старается относиться с уважением к индивидуальности ребенка уже сейчас.

Тина Кароль с сыном Вениамином Instagram/tina_karol

"Я считаю, что дети – это белый лист, и писать нужно хорошим почерком. Сыну нужен перерыв – хорошо, хочет играть – пускай. У меня лично было много штампов в воспитании, я же – за простоту и легкость. Когда у ребенка есть поощрение, он все делает быстро и радостно. И наоборот: если заставлять, не будет никакого результата", – поделилась Тина Кароль за кулисами праздничного шоу "З Днем народження, Україно!".

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По мнению Тины, прежде всего ребенок должен чувствовать любовь и поддержку близких, и тогда он будет расти уверенным в себе. Также Кароль прокомментировала, как часто общается с сыном, ведь мальчик учится за границей.

"Он приезжает на каникулы. У него простая, логичная и очень интересная система обучения: каждые шесть недель – то есть примерно два месяца – он приезжает домой. Кроме того, я к нему часто летаю. У нас совсем нет чувства разлуки. Когда он приезжает, всегда делится своими успехами, а я не устаю хвастаться им", – рассказала Тина Кароль в эксклюзивном интервью каналу "Украина".

Напомним, что недавно Тина Кароль призналась, что снялась в кино. Также певица готовится установить абсолютный рекорд.

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