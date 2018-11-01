Тина Кароль с бордовыми губами примерила образ Белой королевы из сказки

Артистка для Хэллоуина выбрала костюм героини из сказки "Алиса в стране чудес"

Тина Кароль в образе Белой королевы. Фото: instagram.com/_fantina

Украинская певица Тина Кароль, которая поделилась фото с репетиции, показала, какой образ выбрала на Хэллоуин. В этом году исполнительница решила выбрать костюм Белой королевы из сказки "Алиса в стране чудес".

Свой наряд звезда шила специально на заказ, а потом в таком виде выступила на одном из кооперативов в Киеве. Тина исполнила свои хиты "Перечекати", "Сдаться ты всегда успеешь", "Твої гріхи" и многие другие.

Тина Кароль в образе Белой королевы Фото: instagram.com/_fantina

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Тина Кароль Офиц. фан-клуб (@_fantina) 31 Окт 2018 в 1:24 PDT

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Тина Кароль Офиц. фан-клуб (@_fantina) 31 Окт 2018 в 1:14 PDT

Если украинская звезда отдала предпочтение сдержанному образу, то иностранные селебритис удивили довольно провокационными нарядами. Так, сестры Кардашьян стали настоящими "ангелами" Victoria’s Secret на Хэллоуин, надев кружевное нижнее белье. До этого Кендалл Дженнер перевоплотилась в куклу Barbie.

А "королева хэллоуинских образов", немецкая модель Хайли Клум со своим молодым бойфрендом нарядились в известных мультяшных персонажей – Фиону и Шрека.

Кстати, ранее звезды поделились своими историями, которые происходили с ними на Хэллоуин. Так, актрисе Меган Фокс приготовил завтрак призрак, а Майли Сайрус видела приведение в Лондоне.