Тина Кароль с сыном покорили самую высокую гору в Украине: видео

Певица сменила платье на спортивный аутфит и снаряжения для прогулок в горах

Тина Кароль, которая недавно осчастливила поклонников откровенной фотосессией, взобралась на самую высокую гору в Украине. Во время карантина певица не только занимается спортом и музыкой, но и вместе со своим 11-летним сыном проводит время на природе.

Напомним, что сын Тины Кароль Вениамин учится в Великобритании. Звездная мама часто навещает его, однако на время пандемии коронавируса мальчик приехал в Киев, чтобы быть рядом с Тиной.

Так, в Insta-stories Тина Кароль опубликовала несколько видео, в которых поделилась с фолловерами своими впечатлениями от природы Закарпатья. Ролик был также опубликован на фан-странице артистки.

INSTAGRAM

Тина посоветовала украинцам посетить вместе с детьми Карпаты, чтобы насладиться их красотой, снять стресс и отдохнуть.

"Пусть ваш глаз насладится прекрасной природой Карпат. Я увлечена. Мы ощущаем ежедневно прилив эмоций и радости", – говорит Кароль в ролике.

Мама с сыном одеты в шапки и теплые вещи, держа в руках треккинговые палки.

Тина Кароль с сыном | Фото: instagram.com/tina_karol/

Напомним, сына Вениамина Тина Кароль родила от продюсера Евгения Огира в 2008 году. Супруг артистки умер 28 апреля 2013 года в Киеве на 33 году жизни. Причиной стало онкологическое заболевание.

Как Тина Кароль выглядит без макияжа, смотрите в сюжете:

Ранее мы писали, что Тина Кароль в сексуальном костюме показала, как проводит время на карантине. Певица следит за своей фигурой и не пропускает спортивные тренировки даже во время пандемии.

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