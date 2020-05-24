Тина Кароль с сыном покорили самую высокую гору в Украине: видео
Певица сменила платье на спортивный аутфит и снаряжения для прогулок в горах
Тина Кароль, которая недавно осчастливила поклонников откровенной фотосессией, взобралась на самую высокую гору в Украине. Во время карантина певица не только занимается спортом и музыкой, но и вместе со своим 11-летним сыном проводит время на природе.
Напомним, что сын Тины Кароль Вениамин учится в Великобритании. Звездная мама часто навещает его, однако на время пандемии коронавируса мальчик приехал в Киев, чтобы быть рядом с Тиной.
Так, в Insta-stories Тина Кароль опубликовала несколько видео, в которых поделилась с фолловерами своими впечатлениями от природы Закарпатья. Ролик был также опубликован на фан-странице артистки.
Тина посоветовала украинцам посетить вместе с детьми Карпаты, чтобы насладиться их красотой, снять стресс и отдохнуть.
"Пусть ваш глаз насладится прекрасной природой Карпат. Я увлечена. Мы ощущаем ежедневно прилив эмоций и радости", – говорит Кароль в ролике.
Мама с сыном одеты в шапки и теплые вещи, держа в руках треккинговые палки.
Напомним, сына Вениамина Тина Кароль родила от продюсера Евгения Огира в 2008 году. Супруг артистки умер 28 апреля 2013 года в Киеве на 33 году жизни. Причиной стало онкологическое заболевание.
Как Тина Кароль выглядит без макияжа, смотрите в сюжете:
Ранее мы писали, что Тина Кароль в сексуальном костюме показала, как проводит время на карантине. Певица следит за своей фигурой и не пропускает спортивные тренировки даже во время пандемии.
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