Тина Кароль снялась в откровенной фотосессии без белья

Пикантными снимками артистка поделилась в Instagram

Тина Кароль, которая ранее заинтриговала поклонников сюрпризом, снялась в эротичной фотосессии. В своем Instagram тренер "Голосу країни" опубликовала пикантные фото, на которых позирует в одной лишь рубашке. Фанаты артистки в восторге.

Накануне Тина Кароль порадовала снимком со своим сыном в загородном доме. Артистка показала, каким стал уже подросший Вениамин. Напомним, что мальчик учится в Великобритании, но на время карантина он вернулся в Украину к звездной маме.

Смотрите в сюжете, как Тина Кароль выглядит без макияжа:

Так, на странице Тины Кароль в социальной сети опубликованы кадры, на которых знаменитость запечатлена практически обнаженной. На ней только расстегнутая белая мужская рубашка, а пикантные места артистка прикрывает рукой.

INSTAGRAM

Образ Тина дополнила макияжем с акцентом на глаза и завитыми волосами.

INSTAGRAM

А недавно Кароль опубликовала откровенный фотоколлаж, где позировала в белоснежном костюме, который состоял из жакета и брюк. Жакет Кароль также надела на голое тело.

INSTAGRAM

Фанаты Тины Кароль просто в восторге от снимков своей любимицы. "Самая красивая женщина на планете", "Невероятная!", "Вы убиваете свой красотой", – пишут фолловеры в комментариях.

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