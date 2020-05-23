Тина Кароль снялась в откровенной фотосессии без белья
Пикантными снимками артистка поделилась в Instagram
Тина Кароль, которая ранее заинтриговала поклонников сюрпризом, снялась в эротичной фотосессии. В своем Instagram тренер "Голосу країни" опубликовала пикантные фото, на которых позирует в одной лишь рубашке. Фанаты артистки в восторге.
Накануне Тина Кароль порадовала снимком со своим сыном в загородном доме. Артистка показала, каким стал уже подросший Вениамин. Напомним, что мальчик учится в Великобритании, но на время карантина он вернулся в Украину к звездной маме.
Смотрите в сюжете, как Тина Кароль выглядит без макияжа:
Так, на странице Тины Кароль в социальной сети опубликованы кадры, на которых знаменитость запечатлена практически обнаженной. На ней только расстегнутая белая мужская рубашка, а пикантные места артистка прикрывает рукой.
Образ Тина дополнила макияжем с акцентом на глаза и завитыми волосами.
А недавно Кароль опубликовала откровенный фотоколлаж, где позировала в белоснежном костюме, который состоял из жакета и брюк. Жакет Кароль также надела на голое тело.
Фанаты Тины Кароль просто в восторге от снимков своей любимицы. "Самая красивая женщина на планете", "Невероятная!", "Вы убиваете свой красотой", – пишут фолловеры в комментариях.
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