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Тина Кароль спела в киевском метро: фото и видео

Сегодня, 09:00

Певица исполнила свои хиты

Популярная певица Тина Кароль, которая недавно в блестящем платье выступила на "Славянском базаре", спустилась в киевское метро, где исполнила несколько своих хитов. Тина Кароль приняла участие в съемках грандиозного концерта ко Дню Независимости, который увидят зрители телеканала "Украина" 24 августа.

Поклонники были невероятно рады увидеть любимую певицу в столичной подземке. В фан-аккаунтах Тины Кароль были опубликованы видео. В первом ролике Тина Кароль спускалась на эскалаторе, в то время как ее снимал оператор.

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Также певица опубликовала ролик в Instgram-stories. В ролике показаны кадры, как Тина Кароль спускается по эскалатору, машет проезжающим мимо поклонникам, выходит из метро в окружении съемочной группы и дает интервью.

Тина Кароль спускается по эскалатору
Тина Кароль спускается по эскалатору
Фото: instagram.com/tina_karol

В другом ролике, опубликованном в фан-аккаунте, Тина Кароль запечатлена с фанатами. Певица сделала с ними совместное фото.

Съемки праздничного шоу проходят в разных уголках страны. Так, недавно босой Сергей Бабкин устроил уличные танцы в центре Харькова, который стал одной из локаций. Артисты будут внезапно появляться в знаковых местах разных регионов Украины.

A post shared by Тина Кароль Офиц. фан-клуб (@_fantina) on

Отметим, что концерт "З Днем народження, Україно!" пройдет в формате видеопутешествия по стране, гидами в котором будут лучшие украинские артисты. Режиссер-постановщик – Елена Коляденко.

Напомним, что ранее Тина Кароль продемонстрировала элегантный пример, как носить косынку летом.

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