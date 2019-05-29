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Тина Кароль спустя 10 лет встретилась с няней своего сына

Певица поблагодарила бабушку Полю

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 09:01

Украинская певица Тина Кароль воспитывает 10-летнего сына Вениамина, который сейчас учится в Великобритании. А на днях артистка посетила Измаил и показала няню, которая первое время помогала ей с новорожденным малышом. Тина Кароль призналась, что не виделась с женщиной около 10 лет.

Снимок Тины Кароль появился на странице ее фан-клуба в Instagram. О том, что на фото изображена няня Вениамина, стало известно из комментариев подписчиков.

"Долгожданная встреча! Измаил. Впервые за долгие 10 лет! Спасибо за все-все полезности бабушке Поле!", – говорит Тина Кароль.

Тина Кароль показала няню своего сына
Тина Кароль показала няню своего сына
Фото: instagram.com/tinakarol_fantina

О каких полезностях идет речь – Тина Кароль не уточняет, но публикацию уже отметили более восьми тысяч человек.

Некоторые подписчики решили, что на фото – родная бабушка певицы, и резко раскритиковали Тину Кароль за то, что она в течение 10 лет ее не навещала.

Напомним, 23 мая состоялась свадьба Насти Каменских и Потапа. Сын Тины Кароль Вениамин трогательно поздравил влюбленную пару со знаменательным событием.

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