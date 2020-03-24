Тина Кароль на карантине умилила Сеть видео с сыном

Певица решила наверстать упущенное

Популярная украинская певица Тина Кароль, которая ранее показала, как защищается от эпидемии, во время карантина решила самоизолироваться. Артистка вместе со своим 11-летним сыном Вениамином находятся в загородном доме.

Отметим, Вениамин уже несколько лет проживает в Великобритании, однако во время пандемии коронавируса звездная мама забрала его домой. В Instagram появилось видео, на котором Тина Кароль с сыном демонстрируют, как проводят время на карантине. На коротком ролике они нежатся на солнышке во дворе и читают книги на английском языке.

Тина Кароль с сыном Вениамином Фото: instagram.com/tinakarol_fantina

"Время наверстать упущенный материал", – говорит Тина Кароль. "Время узнать что-то новое", – подхватывает Вениамин. "Быть вместе дома – это...", – продолжает певица. "Очень круто", – заключает мальчик.

INSTAGRAM

Поклонники в комментариях предполагают, что 11-летний Вениамин счастлив, что теперь находится рядом с мамой: "Сыночек, наверное, очень счастлив, что теперь мама рядом".

Ранее мы также показали, в каком виде Тина Кароль летела в Великобританию за сыном.

Минздрав призывает: при первых симптомах респираторных заболеваний обязательно позвоните семейному врачу. Оставайтесь дома! Самоизоляция – самый действенный способ обезопасить себя от инфицирования.

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