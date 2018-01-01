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Тина Кароль в День матери опубликовала редкое фото с подросшим сыном

Вениамин учится в Лондоне

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 11:30
Тина Кароль. Фото: Facebook
Тина Кароль. Фото: Facebook

День матери ежегодно отмечается во второе воскресенье мая. В 2018 году праздник выпал на 13 мая. В честь праздника Тина Кароль опубликовала в Instagam Stories редкое фото c подросшим сыном Вениамином.

Напомним, 9-летний мальчик учится в Лондоне. "Моя мотивация", – подписала кадр Тина. 

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Тина Кароль с сыном
Фото: Instagram Stories
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Вениамин
Фото: Instagram

Ранее Тина Кароль продемонстрировала таланты сына Вениамина. Сын артистки танцует гопак и занимается фехтованием.

Напомним, Тина Кароль на "Вечере премьер с Катериной Осадчей" во Дворце Украина поразила откровенным нарядом.  Тина выбрала total look из коллекции Dafna May. Тина Кароль позировала на красной дорожке в прозрачном "костюме-клеенке". Артистка надела топ со смелым вырезом, юбку и пластиковый тренч.

Ранее Насти Каменских и Тине Кароль пришлись по вкусу одинаковые пальто из эко-кожи.Тина Кароль была замечена в желтом пальто с поясом из коллекции Caviar весна-лето 2018 украинского бренда Dafna May, стоимостью 350 евро, на радио в Минске в феврале этого года.

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Источник: "Сегодня"

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