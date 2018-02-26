Тина Кароль в нарядах от украинских брендов снялась в музыкальном фильме

Тина Кароль выпустит visual album "Интонации". Премьера музыкального фильма на мультиплатиновый альбом певицы состоится 8 марта.

Фильм "Интонации Тины Кароль" состоит из двух частей: интервью певицы и visual album, в который вошли видеоклипы на новые песни из мультиплатиновой пластинки "Интонации".

Visual album – это известный музыкальный формат, в котором артист выпускает видеоклип к каждой песне из своего альбома. Видео объединены единой концепцией, чтобы рассказать целостную историю всей музыкальной пластинки.

Благодаря увлекательному сочетанию интервью и видеоклипов из visual album, авторы фильма раскрывают портрет, как самой личности певицы, так и философию ее альбома "Интонации". Вместе с тизером будущего фильма, Тина Кароль опубликовала в своем Instagram фотографии со съемок, стилизованных под palaroid-снимки.

Съемки фильма проходили в Киевской оранжерее, Национальном львовском Оперном театре и литературно-мемориальном музее-квартире Павла Тычины. Для съемок фильма певица выбрала наряды от украинских брендов, таких как Dafna May, Elena Reva, The Flow, Lake Studio, Elena Burba, Gasanova, Ruslan Baginskiy.

Отметим, что новый альбом Тины Кароль "Интонации", релиз которого состоялся в августе прошлого года, стал настоящей сенсацией – его высоко оценили, как слушатели, так и музыкальные критики.

Спустя всего два месяца после релиза альбом получил статус мультиплатинового, его прослушало более двух миллионов интернет-подписчиков на стримминг-платформах Apple Music и Google Play.

Всеукраинский тур Тины Кароль в поддержку нового альбома стал самым масштабным в истории украинской поп-музыки. В рамках тура певица выступит в 35 городах Украины, дав более 70 концертов. Весной Тина Кароль даст 10 концертов на бис, в Киеве певица выступит 24 и 25 апреля во Дворце "Украина"

Напомним, Винни Харлоу и Тине Кароль пришлись по вкусу одинаковые наряды из круизной коллекция Prada 2018.

Ранее мы сообщили, что Тина Кароль с аншлагами выступила в Неаполе и Минске в рамках своего тура "Интонации".