Тина Кароль восхитила новыми чувственными фото

Поклонники Кароль написали ей десятки комплиментов

Тина Кароль Фото: Instagram

Знаменитая украинская исполнительница Тина Кароль порадовала свою армию поклонников новыми фото. На снимках Тина позирует в коротком бежевом платье и плаще такого же оттенка. Ее волосы уложены волнами и заколоты набок – одна из любимых причесок артистки. Ну и, конечно же, куда без красной помады – главная "фишка" всеми любимой Тины.

Тина Кароль Фото: instagram.com/tina_karol

На другом фото Тина предстала в не менее ярком и даже, как выразились некоторые подписчики артистки в комментариях, "страстном образе". И несмотря на то, что на фото нет откровенного декольте и других оголенных частей тела, поклонники Кароль отметили, что от снимка так и веет сексуальностью и страстью: "О-о-очень страстная и сексуальная", "Сногсшибательная женщина", "Слишком много эстетики в одном фото", "Тина, вы прекрасна".

Тина Кароль Фото: instagram.com/tina_karol

Напомним, Тина Кароль очаровала сеть нежным образом в блузе за 10 000 гривен.

Ранее Тина Кароль приятно удивила сеть повседневным фото. На снимке певица позирует без макияжа, привычных ярких губ и шикарных нарядов.

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