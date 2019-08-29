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Тина Кароль восхитила поклонников сексуальным образом

Певица позировала в одном свитере

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 17:33
Тина Кароль
Тина Кароль
Фото: instagram.com/tina_karol

Украинская певица Тина Кароль в последнее время часто радует поклонников манящими кадрами. Во время поездки в США артистка позировала в сексуальных образах и недавно рассекретила имя фотографа. К слову, в Штаты Тина Кароль отправилась, чтобы снять новый клип "Вабити", который публика увидела совсем недавно.

Смотрите также видео Тины Кароль со студии звукозаписи:

А недавно 34-летняя Тина Кароль, которая заметно похудела, на своей странице в Instagram опубликовала новый сексуальный снимок. На фото певица позирует в удлиненном свитере кораллового оттенка и белых кроссовках. Волосы Тины Кароль традиционно уложены в легкие волны, а на губах – фирменная красная помада.

Тина Кароль восхитила поклонников сексуальным образом
Тина Кароль восхитила поклонников сексуальным образом
Фото: instagram.com/tina_karol

В комментариях подписчики оставляют в адрес Тины Кароль множество комплиментов: "Красивые ноги", "Невероятная", "Прекрасная! Просто эталон женской красоты, естественности, женственности и сексуальности", – пишут они.

Напомним, Тина Кароль спела гимн Украины на крыше в центре Киева. Певица исполнила гимн во время торжественного празднования Дня Независимости.

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