Тина Кароль восхитила поклонников своим видом без макияжа

Певица поделилась с фолловерами очаровательными фото

Тина Кароль, которую недавно наградили орденом княгини Ольги, не перестает удивлять своих фанатов. Певица часто публикует откровенные фотографии на странице в Instagram, однако на этот раз исполнительница очаровала Сеть селфи без макияжа.

Так, в социальной сети Тина Кароль похвалилась роскошным цветочным садом, а также продемонстрировала домашний образ без макияжа и роскошных нарядов. Звезда опубликовала несколько снимков и видео в Instastories. Короткий ролик также был размещен на фан-странице артистки.

INSTAGRAM

Тина запечатлела себя в джинсовой куртке и голубой кепке, с распущенными волосами и без капли косметики. Она позировала в саду с розами, которые определенно вызывают восторг и радость у певицы.

Тина Кароль без макияжа Фото: instagram.com/tina_karol

К слову, Тина Кароль просто обожает проводить время в саду. У нее дома растет огромное количество цветом, в частности роз, а также виноград. Своими садоводническими достижениями любимица публики иногда делится в социальной сети.

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