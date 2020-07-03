Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Тина Кароль восхитила поклонников своим видом без макияжа

Сегодня, 11:00

Певица поделилась с фолловерами очаровательными фото

Тина Кароль, которую недавно наградили орденом княгини Ольги, не перестает удивлять своих фанатов. Певица часто публикует откровенные фотографии на странице в Instagram, однако на этот раз исполнительница очаровала Сеть селфи без макияжа.

Так, в социальной сети Тина Кароль похвалилась роскошным цветочным садом, а также продемонстрировала домашний образ без макияжа и роскошных нарядов. Звезда опубликовала несколько снимков и видео в Instastories. Короткий ролик также был размещен на фан-странице артистки.

INSTAGRAM

Тина запечатлела себя в джинсовой куртке и голубой кепке, с распущенными волосами и без капли косметики. Она позировала в саду с розами, которые определенно вызывают восторг и радость у певицы.

Тина Кароль без макияжа
Тина Кароль без макияжа
Фото: instagram.com/tina_karol

К слову, Тина Кароль просто обожает проводить время в саду. У нее дома растет огромное количество цветом, в частности роз, а также виноград. Своими садоводническими достижениями любимица публики иногда делится в социальной сети.

Чем Тина Кароль занимается на карантине, смотрите в сюжете:

Ранее мы писали, что Тина Кароль в честь годовщины опубликовала трогательные кадры свадьбы.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
Еще несколько материалов по теме:
Алла Пугачева и Максим Галкин устроили пикник во дворе своего особняка: душевное видео Нимфа под водой: Настя Каменских обнажилась в бассейне Оля Полякова показала мужа и трогательно поздравила его с днем рождения
Тина Кароль певица
Реклама

Новости партнеров

Найкрасивішу українську телеведучу облили кислотою
Найкрасивішу українську телеведучу облили кислотою
Бойко показал, что вытворяет на карантине с красавицей женой
Бойко показал, что вытворяет на карантине с красавицей женой
Немка, чья красота приковывает взгляд, метит на медали Олимпа!
Немка, чья красота приковывает взгляд, метит на медали Олимпа!
Коронавирус мог вступить в новую стадию — ученые
Коронавирус мог вступить в новую стадию — ученые

Популярные статьи

Вчера, 18:40Шоу-бизнес

Холостяк Макс Михайлюк признался, что его сердце занято

Вчера, 14:40Шоу-бизнес

Вся семья в сборе: Рики Мартин с мужем впервые показали всех своих детей на одном фото

Вчера, 12:59Travel

Куда пойти в Одессе: 10 интересных идей от авторов путеводителя

Вчера, 12:26Шоу-бизнес

Супруга Уилла Смита изменяла ему с молодым певцом: неожиданная реакция актера

Вчера, 12:18Fun

Девушка узнала о главной ошибке в резюме: из-за этого она сидела без работы полгода

Вчера, 12:06Travel

Куда поехать на море в Украине: лучшие летние направления

1 июляEvents

Гороскоп на 2 июля: кому из знаков зодиака потребуется помощь

1 июляШоу-бизнес

В память о принцессе Диане: лучшие наряды женщины с "большим сердцем"

1 июляFun

Мужчина провалился под землю в 177-летнем доме и не поверил своим глазам: фото

1 июляFun

Сострадательный охранник магазина держал зонтик над головой у промокшего пса, фото

1 июляFood

Летние салаты из руколы: три вкусные идеи

1 июляTravel

Куда поехать в июле в Украине: необычные направления

1 июляПсихология

Четыре знака зодиака, которые притягивают деньги

1 июляПсихология

Гороскоп на сегодня: Водолею нельзя сидеть сложа руки, а Рыб ждет знакомство

30 июняШоу-бизнес

Неузнаваемого Леонардо Ди Каприо на прогулке с его 23-летней возлюбленной засняли папарацци: фото

30 июняFood

Что приготовить на ужин из мяса: ТОП-5 рецептов

Новости партнеров

Найкрасивішу українську телеведучу облили кислотою
Найкрасивішу українську телеведучу облили кислотою
Бывшей «Мисс Колумбии» ампутировали ногу – она показала фото
Бывшей «Мисс Колумбии» ампутировали ногу – она показала фото
Смерть на дне чашки или как нас убивают электрочайники?
Смерть на дне чашки или как нас убивают электрочайники?
Тина Кароль впервые поделилась уникальными кадрами своей свадьбы
Тина Кароль впервые поделилась уникальными кадрами своей свадьбы
"Жена" Винника выложила забавное совместное фото с певцом
"Жена" Винника выложила забавное совместное фото с певцом
"Коронавирус с поражением 80% легких изменил Бабкину"
"Коронавирус с поражением 80% легких изменил Бабкину"
Котлеты «Парижская авеню»: нежнее не бывает. Рецепт
Котлеты «Парижская авеню»: нежнее не бывает. Рецепт
Названий знак Зодіаку, якому суджена самотня старість
Названий знак Зодіаку, якому суджена самотня старість

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять