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Тина Кароль впервые рассказала о проблемах с наследством после смерти мужа

Евгений Огир не хотел прощаться с жизнью и не подписал завещание

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 15:28
Тина Кароль
Тина Кароль
Фото: instagram.com/tina_karol

Известная украинская певица Тина Кароль, которая рассказала о необычном подарке для сына, впервые призналась, как он пережил потерю отца, а также с какими проблемы она столкнулась после смерти мужа Евгения Огира.

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По словам Тины Кароль, ее сын Вениамин любит папу. У мальчика очень хорошая память, он может вспомнить моменты из своего младенчества. Об этом артистка рассказала в YouTube-программе "Слава+" на канале "Люкс FM".

"Веня любит папу. И у него такая память, у Вени моего, что он меня порой пугает даже, он может вспомнить младенчество. И он помнит, что ему говорил папа, какие у них приколы были. И вообще он копия он, если честно", – говорит Тина.

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Певица также рассказала, как помогла сыну справиться с потерей отца. Тина Кароль не придумывала небылицы, а сказала Вениамину все как есть.

"Это травма, самое главное объяснить, что это не ссора, никто не ушел, тебя не кинули, тебя не обидели. Как только ты начинаешь выдумывать сказку – улетел, ушел, но обещал вернуться... Вот болезнь, вот клетка, вот желудок, вот причинно-следственные связи, ну это я сейчас так тебе говорю. Анатомия, книга открывается. И это все когда происходит с научной точки зрения – оно все по-другому", – поделилась звезда.

Тина Кароль с сыном Вениамином
Тина Кароль с сыном Вениамином
Фото: instagram.com/tinakarol_fantina

Тина Кароль также призналась, что ее муж до последнего не планировал прощаться с жизнью, в связи с чем не подписал завещание. В результате у певицы до сих пор есть проблемы с наследством.

"Женя не хотел уходить и он боролся до конца. Когда он уже не владел своим телом, он пытался мозгом держать все в голове. Он пытался мне рассказать, кто и как делал ремонт, где какая проводка, где какие отношения, у кого какие бартеры, кто давал предоплаты и кто не давал. И он пытался продавать концерты, а я у него забрала телефон. [...] Он настолько не хотел уходить, что не позаботился о том, чтобы подписать завещание заранее. И я не смогла это сделать за него. У меня была возможность сделать это его рукой за него, но я не позволила этому случиться. И да, я знала, что у меня будут проблемы, и у меня есть проблемы по имуществу, по наследству и т.д. Но для меня ничто эти проблемы, по сравнению с честью и моей любовью к нему", – признается звезда.

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