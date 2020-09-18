Тина Кароль выпустила мини-фильм "Найти своих" на три песни из своего нового альбома

Премьера видеотрилогии состоялась в YouTube

Тина Кароль, недавно ставшая лицом нового выпуска украинского Vogue, представила видеотрилогию под названием "Найти своих". Премьера мини-фильма на три русскоязычных трека певицы состоялась на ее YouTube-канале вечером в четверг. А вот релиз одноименного альбома Кароль будет сегодня, 18 сентября.

Режиссером 18-минутного клипа-трилогии выступил Стас Морозов. Тина Кароль исполнила роль героини, которая знает все самые сокровенные тайны людей, и ответ на вопрос: "В чем кроется счастье?".

В видеоряд вошли три главные песни с альбома певицы: "Найти своих", "Лодочка" и "Небо". Остальные треки поклонники Тины смогут послушать в альбоме.

В клипе Кароль предстала в наряде от дизайнера David Koma. Это костюм в коричневых тонах с длинными перчатками, украшенными камнями. Ранее мы уже видели исполнительницу в черном платье с декольте от этого бренда.

Тина Кароль в клипе "Найти своих" Фото: Скриншот из YouTube

Премьера от Тины Кароль была тепло принята ее фанами. "Это шедевр, очень красиво, нежно, чувственно, сильно, просто Тина лучшая", "Каждая песня наполнена глубоким смыслом, очень интеллектуальная музыка, не всем зайдет", "Невероятно, это разрыв, разрыв шаблонов, сердца, разрыв моих эмоций", – пишут в комментариях пользователи сети.

Напомним, что недавно MARUV в новом провокационном образе выпустила клип на песню Sad Song.

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