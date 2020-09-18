Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Тина Кароль выпустила мини-фильм "Найти своих" на три песни из своего нового альбома

Сегодня, 10:01

Премьера видеотрилогии состоялась в YouTube

Тина Кароль, недавно ставшая лицом нового выпуска украинского Vogue, представила видеотрилогию под названием "Найти своих". Премьера мини-фильма на три русскоязычных трека певицы состоялась на ее YouTube-канале вечером в четверг. А вот релиз одноименного альбома Кароль будет сегодня, 18 сентября.

Режиссером 18-минутного клипа-трилогии выступил Стас Морозов. Тина Кароль исполнила роль героини, которая знает все самые сокровенные тайны людей, и ответ на вопрос: "В чем кроется счастье?".

В видеоряд вошли три главные песни с альбома певицы: "Найти своих", "Лодочка" и "Небо". Остальные треки поклонники Тины смогут послушать в альбоме.

В клипе Кароль предстала в наряде от дизайнера David Koma. Это костюм в коричневых тонах с длинными перчатками, украшенными камнями. Ранее мы уже видели исполнительницу в черном платье с декольте от этого бренда.

Тина Кароль в клипе "Найти своих"
Тина Кароль в клипе "Найти своих"
Фото: Скриншот из YouTube

Премьера от Тины Кароль была тепло принята ее фанами. "Это шедевр, очень красиво, нежно, чувственно, сильно, просто Тина лучшая", "Каждая песня наполнена глубоким смыслом, очень интеллектуальная музыка, не всем зайдет", "Невероятно, это разрыв, разрыв шаблонов, сердца, разрыв моих эмоций", – пишут в комментариях пользователи сети.

Напомним, что недавно MARUV в новом провокационном образе выпустила клип на песню Sad Song.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
 Читайте Segodnya.ua в Google News
Еще несколько материалов по теме:
Мадонна стала режиссером и соавтором байопика о самой себе Новый музыкальный экшн от Jerry Heil: певица сняла в клипе популярных блогеров из TikTok, а сама стала курьером Мощный посыл: alyona alyona выпустила клип с девушкой, жестоко избитой в поезде Мариуполь - Киев
Тина Кароль клип певица
Реклама

Новости партнеров

6 болезней, при которых арбуз противопоказан
6 болезней, при которых арбуз противопоказан
Дорослу доньку Олі Полякової спіймали в кущах за дивним заняттям
Дорослу доньку Олі Полякової спіймали в кущах за дивним заняттям
Ефектні моделі, з якими розважалися молоді зірки збірної Англії
Ефектні моделі, з якими розважалися молоді зірки збірної Англії
Скромная красавица: какой была Каменских до знакомства с Потапом
Скромная красавица: какой была Каменских до знакомства с Потапом

Популярные статьи

Сегодня, 05:44Психология

Гороскоп на сегодня 18 сентября: Весов ждет насыщенный день, а Скорпиона – искушения

Вчера, 09:00Шоу-бизнес

"У меня было мало друзей": Ольга Фреймут назвала свою ошибку, которая стоила ей карьеры

Вчера, 05:17Психология

Гороскоп на сегодня 17 сентября: Козерогу нужно контролировать эмоции, а Водолея ждет хороший день

16 сентябряШоу-бизнес

55-летняя Моника Беллуччи с легендарными стрелками украсила обложку глянца: фото

16 сентябряFun

Ученые раскрыли тайну найденного на дне Балтийского моря 400-летнего корабля: видео

16 сентябряШоу-бизнес

Бывшая жена рэпера Сереги впервые рассказала о насилии в их семье

16 сентябряШоу-бизнес

Победившая онкологию Алла Мазур снялась для глянца без парика: фото

16 сентябряПсихология

Гороскоп на сегодня 16 сентября: у Овна хороший день для планирования, а Тельцам нужно избегать резких движений

16 сентябряEvents

16 сентября: какой сегодня праздник, что нельзя делать и приметы дня

15 сентябряWellness

Инфекционист объясняет, почему важно носить маску правильно, а не на подбородке

15 сентябряСтиль

Елена Зеленская удивила элегантным нарядом от Кати Сильченко: первая леди посетила Австрию

15 сентябряТехно

Hyundai ошеломила дизайном новой модели Tucson 2021: фото, видео

15 сентябряШоу-бизнес

Королевская семья поздравила принца Гарри с 36-летием, показав его редкие фото

15 сентябряШоу-бизнес

"Сексуальность женщины с возрастом расцветает": Ольга Сумская показала идеальную фигуру в откровенной фотосессии

15 сентябряEvents

Еврейский Новый год-2020: дата, история и традиции

15 сентябряШоу-бизнес

Сестра Михаила Ефремова рассказала, как семья актера переживает его тюремное заключение

Новости партнеров

Модель розповіла, як відшила Роналду
Модель розповіла, як відшила Роналду
Владимир Остапчук снова женится: она сказала «да»
Владимир Остапчук снова женится: она сказала «да»
Девушка дня. Артистичная пассия Александра Сватка
Девушка дня. Артистичная пассия Александра Сватка
Сестра Ефремова прокомментировала приговор актера
Сестра Ефремова прокомментировала приговор актера
Звезда «Сватов» и «Квартала» показала роды на видео
Звезда «Сватов» и «Квартала» показала роды на видео
Как выглядит самая модная сумка 2020 года
Как выглядит самая модная сумка 2020 года
Они не должны были попасть в Сеть: самые неудачные фото Брежневой
Они не должны были попасть в Сеть: самые неудачные фото Брежневой
Пугачева и Галкин впервые откровенно высказались о разводе
Пугачева и Галкин впервые откровенно высказались о разводе

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять