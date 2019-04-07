Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Тина Кароль взбудоражила поклонников соблазнительным фото

Фолловеры обсыпали звезду восторженными комментариями

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 11:15
Тина Кароль Фото: instagram.com/tina_karol
Тина Кароль
Фото: instagram.com/tina_karol

Украинская поп-звезда Тина Кароль опубликовала в Instagram фото в образе из нового клип на совместную песню с группой "Бумбокс" – "Безодня".

Певица запечатлена на снимке в легком летнем красном платье с мелким цветочным принтом. Кароль томно прикрыла глаза, отбросив локоны на бок. Фолловеры обсыпали звезду восторженными комментариями из-за соблазнительных снимков, созданных в мрачных и приглушенных тонах.
 

INSTAGRAM

"Богиня! Космос!", "Шикарнейшая! Такое чувственное фото", "Такая хрупкая и нежная", "Тина, зачем ты так? Это же высший пилотаж!", "Такая нереальная. Наша королева", "Бесподобно выглядишь", "Такая хрупкая и сильная одновременно", "Это настолько завораживает!", "Девочка-эмоция", "Эстетика, в каждом движении", – писали восхищенные комментаторы.

Напомним, Тина Кароль очаровала весенним образом от украинских дизайнеров. Певица опубликовала в Instagram фото, где позирует в легком весеннем топе пудрового оттенка на тонких бретельках от молодого украинского бренда женской одежды FLOW THE LABEL и юбке от FROLOV. Ранее Тина Кароль показала, как выглядит в повседневной жизни.  

Также смотрите видео, как Тина Кароль воспитывает своего сына:

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram, Instagram

Еще несколько материалов по теме:
"Безодня": Тина Кароль и "Бумбокс" представили совместную песню Тина Кароль и "Бумбокс" представят совместную песню Чувственно, но сильно: Тина Кароль и "Бумбокс" представили клип на песню "Безодня" Желтый ей к лицу: Тина Кароль в боди подчеркнула пышный бюст
видео Тина Кароль фигура наряд
Источник: Сегодня
Реклама

Новости партнеров

Почему никто не видел Заворотнюк беременной: тайна раскрыта
Почему никто не видел Заворотнюк беременной: тайна раскрыта
Самодельная селедка. Рецепт с фото
Самодельная селедка. Рецепт с фото
«Об этом непросто писать»: Ургант сделал признание о своей семье
«Об этом непросто писать»: Ургант сделал признание о своей семье
Дочь Юлии Началовой будет судиться из-за квартиры
Дочь Юлии Началовой будет судиться из-за квартиры

Популярные статьи

Сегодня, 09:07Fun

Поздравления с Благовещением 2019: стихи и картинки

Вчера, 14:32Техно

Как сделать Android модным: ТОП-5 красивых оболочек

Вчера, 11:30Афиша

Как выглядят герои "Мстителей" в реальной жизни и в гриме – забавное сравнение

Вчера, 11:13Шоу-бизнес

СМИ: Меган Маркл и принц Гарри попали в очередной скандал

Вчера, 10:27Техно

Microsoft полностью переделает Windows 10 с майским обновлением

Вчера, 09:22Техно

Что случится с Землей в будущем: в космосе увидели пугающий ответ

5 апреляТехно

Прототип ЗАЗ Ланос 2020 засветился на фото

5 апреляШоу-бизнес

Известный украинский певец попал в серьезное ДТП: подробности

5 апреляПсихология

Гороскоп на сегодня: Ракам сопутствует удача, а Тельцам стоит разобраться с приоритетами

5 апреляПсихология

Новолуние 5 апреля 2019: что нельзя делать в этот день

5 апреляFun

Семья выгребла мусор из машины и разбогатела

5 апреляFun

Как отбелить зубы за одну минуту: видео

5 апреляТехно

Microsoft предрекает "смерть" компьютерам c Windows

4 апреляШоу-бизнес

ТОП-13 настоящих имен голливудских звезд

4 апреляFun

4 апреля: какой сегодня праздник и что нельзя делать

4 апреляFun

Учительницу математики уволили из-за "голого фото" в переписке

Новости партнеров

Безумно вкусный тыквенный торт
Безумно вкусный тыквенный торт
Страшные тайны бульонных кубиков
Страшные тайны бульонных кубиков
Наталья Рудова: «Я не могу встать с кровати»
Наталья Рудова: «Я не могу встать с кровати»
Мария Кожевникова:
Мария Кожевникова: "Главное, что ребенок Саши Савельевой жив"
Настя Каменских дважды станет мамой
Настя Каменских дважды станет мамой
Лиза Галкина записала рэп про Аллу Пугачеву
Лиза Галкина записала рэп про Аллу Пугачеву
Типы женской фигуры: что нужно знать каждой девушке?
Типы женской фигуры: что нужно знать каждой девушке?
Даже голодным нельзя есть в сыром виде эти 5 продуктов
Даже голодным нельзя есть в сыром виде эти 5 продуктов