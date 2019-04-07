Тина Кароль взбудоражила поклонников соблазнительным фото

Фолловеры обсыпали звезду восторженными комментариями

Тина Кароль Фото: instagram.com/tina_karol

Украинская поп-звезда Тина Кароль опубликовала в Instagram фото в образе из нового клип на совместную песню с группой "Бумбокс" – "Безодня".

Певица запечатлена на снимке в легком летнем красном платье с мелким цветочным принтом. Кароль томно прикрыла глаза, отбросив локоны на бок. Фолловеры обсыпали звезду восторженными комментариями из-за соблазнительных снимков, созданных в мрачных и приглушенных тонах.



INSTAGRAM 6 Апр 2019 в 12:02 PDT

"Богиня! Космос!", "Шикарнейшая! Такое чувственное фото", "Такая хрупкая и нежная", "Тина, зачем ты так? Это же высший пилотаж!", "Такая нереальная. Наша королева", "Бесподобно выглядишь", "Такая хрупкая и сильная одновременно", "Это настолько завораживает!", "Девочка-эмоция", "Эстетика, в каждом движении", – писали восхищенные комментаторы.

Напомним, Тина Кароль очаровала весенним образом от украинских дизайнеров. Певица опубликовала в Instagram фото, где позирует в легком весеннем топе пудрового оттенка на тонких бретельках от молодого украинского бренда женской одежды FLOW THE LABEL и юбке от FROLOV. Ранее Тина Кароль показала, как выглядит в повседневной жизни.

Также смотрите видео, как Тина Кароль воспитывает своего сына:

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