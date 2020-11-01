Тина Кароль заявила, что не против забеременеть как можно скорее

Певица хочет родить дочь

Певица Тина Кароль, которая недавно надела платье за 155 тысяч гривень, прокомментировала слухи о своей беременности. Звезда призналась, что хотела бы родить девочку, и лучше, если это произойдет незапланированно.

В недавнем интервью Кате Осадчей Тина призналась, находится ли она в положении, как думают ее поклонники. На просьбу ведущей пролить свет на ситуацию и как-то прокомментировать догадки фанов, Кароль коротко заявила, что, к ее сожалению, не беременна.

Певица Тина Кароль Фото: instagram.com/tina_karol

"Катя, я не беременна. К сожалению", – ответила Тина Кароль в программе "Светская жизнь".

Исполнительница также рассказала, что хотела бы родить девочку, и чтобы это случилось "как можно более незапланированно".

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Напомним, что Тина Кароль воспитывает 11-летнего сына Вениамина от первого брака с мужем Евгением Огиром. Мужчина умер от рака в 2013 году, с тех пор певица одна. Ее ребенок учится в Великобритании.

Ранее Тина Кароль рассказала, каким должен быть ее мужчина мечты.

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