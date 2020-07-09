Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Тина Кунаки показала шикарное тело в полупрозрачном нижнем белье

Сегодня, 12:38

Жена бывшего супруга Моники Беллуччи снялась в рекламе известного бренда

23-летняя модель и жена экс-супруга Моники Беллуччи, актера Венсана Касселя, попавшего в ДТП, Тина Кунаки снялась в рекламной кампании белья марки Cuup. Свежие снимки с Тиной появились в Instagram-аккаунте бренда.

"Мы сами определяем нашу чувственность", – подписала один из кадров Кунаки, размещенный в ее Instagram-профиле.

На серии снимков девушка позирует в нижнем белье разных цветов. Локацией для съемок был выбран луг с пасущимися на нем лошадьми. На одном фото Тина сидит верхом на коне, на другом же – запечатлена во время пробежки по полю.

Тина Кунаки
Тина Кунаки
Тина Кунаки
Тина Кунаки
1/4

Поклонники модели тут же написали ей тысячи восторженных комментариев под фото. Не остался в стороне и ее супруг Венсан Кассель. Он разместил у себя в Instagram один из снимков, добавив к нему оригинальную подпись.

"Амазонки – это женщины-воительницы в греческой мифологии, и мне повезло, что некоторые из них живут со мной", – написал актер.

Скриншот: instagram.com/vincentcassel

О том, как Моника Беллуччи и Венсан Кассель впервые после расставания вместе появились на публике, смотрите в сюжете ниже:

Венсан и Тина поженились в августе 2018 года. А в апреле 2019 года Тина родила дочь, которую назвали Амазони.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
Еще несколько материалов по теме:
Дочь Оли Поляковой показала осиную талию Даша Квиткова показала, как выглядит ее пресс утром "Говорили, что я жирная": Анна Седокова призналась, что делала липосакцию
фигура Венсан Кассель Тина Кунаки

Новости партнеров

Названа сумма, которая поможет Ефремову избежать тюрьмы
Названа сумма, которая поможет Ефремову избежать тюрьмы
Нелицеприятные подробности об устроившем смертельное ДТП Ефремове
Нелицеприятные подробности об устроившем смертельное ДТП Ефремове
Швидка піца на кефірі: простий рецепт, який сподобається всім
Швидка піца на кефірі: простий рецепт, який сподобається всім
Друга хвиля коронавируса: вчені розповіли про нові симптоми
Друга хвиля коронавируса: вчені розповіли про нові симптоми

Популярные статьи

Вчера, 16:58Шоу-бизнес

Ко Дню семьи: ТОП-15 крепких пар украинского шоу-бизнеса

Вчера, 11:28Events

День семьи в Украине-2020: поздравления с праздником 8 июля

Вчера, 10:54Техно

Кассеты возвращаются: древний накопитель поборол флешки и жесткие диски

7 июляСтиль

В total black и трендовых босоножках: стильная Тина Кароль получила государственную награду

7 июляШоу-бизнес

Экс-мужа Ани Лорак застали в Одессе с новой возлюбленной: эксклюзивные фото

7 июляШоу-бизнес

Анастасия Заворотнюк вернулась из клиники в свой шикарный особняк – СМИ

7 июляСтиль

Кейт Миддлтон вышла в свет в идеальном платье с воротником

7 июляШоу-бизнес

"Красивая семейная пара": Миша Романова отпраздновала двухлетие сына с Максом Барских

7 июляFun

Ивана Купала-2020: что ни в коем случае нельзя делать

7 июляEvents

7 июля: какой сегодня праздник, что нельзя делать и приметы дня

7 июляEvents

С Днем Ивана Купала: яркие открытки и поздравления

6 июляFun

Ивана Купала-2020: красивые открытки к празднику

6 июляСтиль

Будь в курсе: Андре Тан назвал ТОП-5 модных платьев этого лета

6 июляШоу-бизнес

Продюсер Максим Фадеев похудел на 100 кг: фото до и после

6 июляEvents

Дома и с подругами: ТОП-5 гаданий на Ивана Купала в домашних условиях

6 июляШоу-бизнес

Дженнифер Энистон – о браке с Брэдом Питтом: "Все было неидеально"

Новости партнеров

Кексы из кабачков и сыра - рецепт: шикарное летнее лакомство
Кексы из кабачков и сыра - рецепт: шикарное летнее лакомство
Невероятные перевоплощения новой жены Петросяна
Невероятные перевоплощения новой жены Петросяна
Швидка піца на кефірі: простий рецепт, який сподобається всім
Швидка піца на кефірі: простий рецепт, який сподобається всім
Друга хвиля коронавируса: вчені розповіли про нові симптоми
Друга хвиля коронавируса: вчені розповіли про нові симптоми
Отец умершей Жанны Фриске развязал новую войну с Шепелевым
Отец умершей Жанны Фриске развязал новую войну с Шепелевым
"Жена" Винника выложила забавное совместное фото с певцом
"Жена" Винника выложила забавное совместное фото с певцом
Названа сумма, которая поможет Ефремову избежать тюрьмы
Названа сумма, которая поможет Ефремову избежать тюрьмы
В семье Аллы Пугачевой ожидается прибавление
В семье Аллы Пугачевой ожидается прибавление

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять