Тина Кунаки показала шикарное тело в полупрозрачном нижнем белье

Жена бывшего супруга Моники Беллуччи снялась в рекламе известного бренда

23-летняя модель и жена экс-супруга Моники Беллуччи, актера Венсана Касселя, попавшего в ДТП, Тина Кунаки снялась в рекламной кампании белья марки Cuup. Свежие снимки с Тиной появились в Instagram-аккаунте бренда.

"Мы сами определяем нашу чувственность", – подписала один из кадров Кунаки, размещенный в ее Instagram-профиле.

На серии снимков девушка позирует в нижнем белье разных цветов. Локацией для съемок был выбран луг с пасущимися на нем лошадьми. На одном фото Тина сидит верхом на коне, на другом же – запечатлена во время пробежки по полю.

Тина Кунаки Тина Кунаки Тина Кунаки Тина Кунаки 1/4

Поклонники модели тут же написали ей тысячи восторженных комментариев под фото. Не остался в стороне и ее супруг Венсан Кассель. Он разместил у себя в Instagram один из снимков, добавив к нему оригинальную подпись.

"Амазонки – это женщины-воительницы в греческой мифологии, и мне повезло, что некоторые из них живут со мной", – написал актер.

Скриншот: instagram.com/vincentcassel

О том, как Моника Беллуччи и Венсан Кассель впервые после расставания вместе появились на публике, смотрите в сюжете ниже:

Венсан и Тина поженились в августе 2018 года. А в апреле 2019 года Тина родила дочь, которую назвали Амазони.

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