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Тизер нового клипа Лободы сравнили с видео знаменитой французской певицы

Артистка в скором времени выпустит клип на песню "Пуля-дура"

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 18:24
Светлана Лобода
Светлана Лобода
Фото: instagram.com/lobodaofficial

Украинская певица Светлана Лобода (LOBODA) презентовала новую песню "Пуля-дура" и опубликовала тизер новой песни. На ролике артистка в коротком платье исполняет соблазнительный танец, а позади нее танцуют два скелета. И если многим поклонникам Лободы очень понравилась задумка тизера, нашлись те, кто успели обвинить певицу в плагиате. Видеоработу Светланы сравнили с клипом знаменитой французской певицы Милен Фармер, который она выпустила в 2008 году - C'Est Dans L'Air.

Фото: скриншот видео Youtube

Несмотря на то, что схожесть в фрагментах клипов певиц есть, далее по сюжету в их виодеработах нет ничего общего. Многие поклонники Лободы отметили, что им очень понравилась задумка тизера и они с нетерпением ждут, когда артистка выпустит клип. 

Отметим, что ранее в  телеграм-канале о звездах "Только-никому" сообщалось, что съемки клипа Светланы проходили в Испании, а специально для этого артистка заказала два самолета, на которых на родину Пикасо прилетело 70 человек для создания клипа.

Напомним, 13 февраля певица LOBODA представила клип на песню Instadrama

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