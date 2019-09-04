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ТНМК – 30 лет: звезды рассказали о знакомстве с Фаготом и Фоззи

Дмитрий Шуров признался, что познакомился с коллегами в психбольнице

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 14:05
ТНМК
ТНМК
Фото: instagram.com/tnmkongo

Украинская группа ТНМК сыграла большой концерт к 30-летию творческой деятельности. Журналисты программы "Ранок з Україною" на телеканале "Украина" посетили мероприятие и узнали, кто из звезд познакомился с Фоззи и Фаготом в психдиспансере и чем в 90-х ТНМК поразили будущую хип-хоп звезду alyona alyona.

Смотрите также интервью с Фаготом:

Фагот и Фоззи первым в Украине начали миксовать рок, хип-хоп и фанк. Однако музыкантам сейчас не до воспоминаний. Артисты исполнили свои хиты вместе со звездными гостями, а также пригласили симфонический оркестр для массовости. Немало среди звездных гостей дружат с Фоззи и Фаготом годами. Например, Дмитрий Шуров, который в этот вечер тоже вышел на сцену с "Танками", а еще вспомнил необычную историю знакомства с Фаготом и Фоззи.

"Мы жили в одном отеле, а если быть немного более точным, мы жили в психдиспансере, – рассказал Дмитрий Шуров в эфире телеканала "Украина". – В гостиницах не было номеров – как раз проходила юморина. Это был 1999 или 2000 год, уже не помню. Часть "Океана Эльзы" и "Танков" поселили в гостинице, а часть – в отделении психической больницы".

Дмитрий Шуров
Дмитрий Шуров
Фото: instagram.com/dmitry_shurov

А еще одна гостья концерта – хип-хоп звезда alyona alyona даже не родилась, когда Фоззи и Фагот начали творить музыку. Певица вспоминает, как в детстве впервые услышала песню группы ТНМК.

"Это была песня на сборнике "Голос улиц" 98-го года, называлась "Дибани мене". И они были такие необычные", – поделилась alyona alyona в программе "Ранок з Україною".

alyona alyona
alyona alyona
Фото: instagram.com/alyona.alyona.official

Пожалуй, еще один секрет ТНМК в том, что живут они не воспоминаниями о прошлом, а планами на будущее.

"Мы уже завтра-послезавтра объявим о следующем шоу, – рассказали Фоззи и Фагот. – Дальше будет, главное – оставайтесь с нами".

Смотрите программу "Ранок з Україною" по будням в 6:30 на телеканале "Україна".

Ранее мы также писали, что alyona alyona стала номинанткой международной премии.

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