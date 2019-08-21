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Точная копия мамы! Дочка Елены Кравец очаровала новой фотосессией

16-летняя Маша предстала в платье украинского бренда

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 19:47
Мария Кравец
Мария Кравец
Фото: Instagram.com

Совсем недавно 42-летняя актриса Студии "Квартал 95" Елена Кравец опубликовала фото с сыном Ваней и дочерью Катей, которых родила три года назад. У звезды есть еще один ребенок – 16-летняя Маша. Девочка ведет свою страницу в Instagram и часто делится модельными фото.

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На этот раз звездная дочка поразила фанатов не только своей красотой в красном платье украинского бренда, но и удивила поклонников поразительным сходством с Еленой Кравец. Возникает ощущение, что 16-летняя девочка – точная копия своей мамы, и порой даже тяжело понять, кто именно на фото – Елена или Маша.

INSTAGRAM (@ma_kravets)

На опубликованном снимке Мария позирует в нежном образе – красном платье-халате с поясом и крупными рукавами. Представленный наряд – из коллекции украинского бренда Марины Лирник, лицом которого стала 16-летняя дочка Кравец.

Напомним, что Елена Кравец лишь недавно впервые показала двойняшек – сына Ваню и дочку Катю. До этого Елена публиковала фото с детьми, однако их лица не показывала.

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