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Тодоренко откровенно рассказала о сложностях подготовки к свадьбе

Певица также поделилась новыми фото торжества

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 19:00
Регина Тодоренко
Регина Тодоренко
Фото: instagram.com/reginatodorenko

Известная ведущая и певица Регина Тодоренко, которая недавно рассказала о внушительном свадебном альбоме, снова решила поделиться с поклонниками тонкостями подготовки к свадьбе в Италии. 

Почему Регина Тодоренко вышла замуж дважды, смотрите в коротком видео:

По словам Регины Тодоренко, покупка подвенечного платья оказалась самым простым в подготовке к важному дню. Отметим, что Тодоренко и Влад Топалов отпраздновали свадьбу еще 3 июля в Сорренто.

Также артистка опубликовала несколько новых кадров, на которых можно детально разглядеть сказочный декор итальянской свадьбы. К слову, супругам аренда виллы обошлась почти в 2 миллиона гривен. 

INSTAGRAM (@reginatodorenko)

Сама певица призналась, что вовсе и не задумывалась о том, как важен декор. Ей казалось, что старинная вилла вполне может сама служить "украшением" церемонии. Но все оказалось совсем не так, как ведущая думала. 

"Мы уже выбрали место для церемонии, свадебное платье шилось, список гостей был составлен, когда ко мне подошел муж и сказал: "Кстати, завтра нам надо встретиться с декоратором, подумай, как бы ты хотела украсить нашу свадьбу". Что?? Нам нужен декоратор? Мне казалось, что сама вилла – уже украшение, в ней был прекрасен каждый уголок... Но наш декоратор продумала каждую мелочь, начиная от украшения самого места проведения церемонии, до цвета лака на ногтях подружек невесты. Все вокруг было сказочно красиво!" – написала Регина.

Напомним, что не так давно Влад Топалов рассказал трогательную историю о свадьбе с Региной Тодоренко

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