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Тогда и сейчас: как Настя Каменских выглядела в 17 лет (фото)

Сегодня, 13:46

Певица поделилась архивными фото 2004 года

Недавно Настя Каменских вызвала бурные эмоции у своих подписчиков, опубликовав фото в мокром купальнике. На этот раз Каменских решила вспомнить середину 2000-х и пересмотреть архив того периода.

В Instastories Настя опубликовала несколько фото, на которых ей всего 17 лет. Судя по кадрам, на них Настя запечатлена во время выступления на одном из концертов или конкурсов (а в вокальных состязаниях артистка участвовала довольно часто).

"Еще до всего. 2004", – подписала один из кадров Настя. "Какие длинные волосы. 17 лет" – прокомментировала другое свое фото Каменских.

Скриншот: instagram.com/kamenskux

По фото вы и сами можете убедиться: Настя почти не изменилась – все та же кудрявая красотка!

Скриншот: instagram.com/kamenskux

Недавно Настя снялась полностью обнаженной. Звезда показала фото, на котором она стоит без одежды в бассейне. А еще раньше Каменских обрадовала публику фото, на котором она позирует топлес на балконе. И снова ее поклонники разделились на два лагеря: одним понравился снимок, другие обвинили артистку в том, что она слишком часто публикует свое обнаженное тело.

Смотрите эксклюзивное интервью Насти Каменских для телеканала "Украина":

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