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Тогда и сейчас: как с годами изменилась София Ротару

Сегодня, 10:00

Певица восхитила поклонников своей внешностью

На днях легендарная певица София Ротару отметила свое 73-летие. В день ее рождения внучка певицы Соня Евдокименко поделилась серией семейных фото с празднования. Многих подписчиков восхитил внешний вид артистки.

По словам поклонников, Ротару почти не изменилась. На свежих фото София Михайловна удивила фанатов своим образом.

"Королева", "Какая же вы красивая", "Вы просто супер", "Как молоды выглядите", "Почти не изменились", – написали поклонники Ротару.

Как Софии Михайловне удается отлично выглядеть даже в свои 73 – до сих пор для многих остается загадкой. Легендарная артистка действительно с годами будто не меняется, а фото ниже только доказывают это.

София Ротару
София Ротару
Фото: facebook.com/sofiarotaru.official, sofiarotaru.com

София Ротару всегда считалась одной из самых красивых певиц своего времени.

София Ротару
София Ротару
Фото: facebook.com/sofiarotaru.official, sofiarotaru.com

Напомним, сын Софии Михайловны Руслан и его супруга, невестка артистки – Светлана поздравили певицу с днем рождения. Ранее Сегодня.Lifestyle делали подборку архивных фото Софии Ротару в молодости.

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