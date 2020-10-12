Тогда и сейчас: как выглядит Рассел Кроу спустя 20 лет после выхода "Гладиатора"

56-летний актер обзавелся животом и седоватой шевелюрой

Рассел Кроу, который сыграл в культовом фильме "Гладиатор", в 2020 году выглядит вовсе не так, как его герой 20 лет назад. Смотрите, как преобразился известный голливудский актер, которого мы обожаем совершенно любым.

Недавно Рассела Кроу заметили на теннисном корте в Сиднее, где он был вместе со своей подругой Бритни Териот. На снимках, опубликованных в Daily Mail, 56-летний актер запечатлен с седой бородой, зачесанными в хвост волосами и большим животом.

Рассел Кроу

Фото: Daily Mail

Вероятно, обладатель "Оскара" пытается вернуться в форму после того, как набрал вес для фильма "Неистовый", в котором он сыграл неуравновешенного сталкера.

Впрочем Кроу не привыкать менять свою форму ради кино. В прошлом году он значительно поправился ради съемок в сериале "Самый громкий голос", где появился в роли бывшего председателя и генерального директора Fox News Роджера Эйлса.

Рассел Кроу в "Гладиаторе"

Фото: IMDb

Фильм "Гладиатор" режиссера Ридли Скотта вышел на экраны в 2000 году. Картина о римских воинах собрала несколько "Оскаров", а Рассел Кроу за роль генерала Максимуса получил статуэтку в номинации "Лучшая мужская роль".

Совсем недавно Рассел Кроу рассказал о съемках в "Гладиаторе" и новом триллере "Неистовый".

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