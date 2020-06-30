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"Меня толкнули и я упала": на Ксению Собчак и ее съемочную группу напали в монастыре

Сегодня, 19:32

Телеведущая вызвала полицию и собирается подавать в суд

На известную российскую телеведущую Ксению Собчак, которой недавно сделали операцию на носу после полученной травмы, и ее съемочную группу напали в Среднеуральском женском монастыре. Группа снимала фильм о схиигументе Сергие (Романова), который недавно захватил этот монастырь.

Об инциденте Ксения Собчак сообщила в своем Telegram-канале. По ее словам, напали также на журналиста телеканала "Дождь" Сергея Ерженкова.

Ведущая Ксения Собчак
Ведущая Ксения Собчак
Фото: instagram.com/xenia_sobchak

"Камеру разбили. Меня толкнули так, что я упала. Держали, пока били Ерженкова", – написала Ксения.

По ее подсчетам, ущерб от нападения составил 260 тысяч рублей. Позже Собчак уточнила, что камеру вернули, но все записи на ней стерты: "Сняли побои в травмпункте. Заявления оформили. Полиция вернула камеру. Все материалы стерты теми, кто избил мою группу. Будем восстанавливать материалы и готовить иски".

Позже на своей странице в Instagram Ксения опубликовала кадры с места событий. Так, как все материалы были уничтожены, сохранилось лишь видео с телефона помощницы Собчак.

"Съездили в монастырь называется. В каруселе видео чудом сохранившееся с телефона моей помощницы", – написала телеведущая", – уточнила Собчак.

INSTAGRAM

Напомним, что до этого Ксения Собчак высказалась об аварии с Михаилом Ефремовым.

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