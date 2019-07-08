Только через 12 лет: звезда "Игры престолов" и "Рокетмена" наконец-то доучился в вузе

Актер прервал обучение ради роли в Игре престолов

Ричард Мэдден Фото: Getty Images

Известный британский актер Ричард Мэдден, которого подозревают в романе с экс-парнем известного певца, стал почетным доктором искусств Королевской консерватории Шотландии. Об этом сообщает The Scottish Sun.

Смотрите видео о том, как звезды сдавали экзамены:

"Я пропустил свой выпускной, потому что работал, поэтому сейчас я чувствую себя по-особенному – я наконец-то заканчиваю учебу, хоть и с 12-летним опозданием", – сказал Ричард Мэдден.

Ричард Мэдден Фото: Getty Images

Отметим, что актер окончил Консерваторию в 2007 году, после чего начал сниматься в сериале "Игра престолов" в роли Роба Старка, из-за чего не смог посетить выпускной.

Также в последние годы его можно было видеть в экранизации диснеевской "Золушки", сериале "Телохранитель", за роль в котором получил "Золотой Глобус", в автобиографическом фильме об Элтоне Джоне "Рокетмен" и других проектах.

Напомним, актер Ричард Мэдден присоединился к актерскому касту фильма "Вечные".

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram