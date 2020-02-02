Только вдвоем: стало известно о совместных планах Брэда Питта и Дженнифер Энистон

Экс-супруги планируют вместе отдыхать

Брэд Питт и Дженнифер Энистон Фото: Getty Images

Слухи о воссоединении Брэда Питта и Дженнифер Энистон для поклонников артистов уже не новость, ведь об это успели прокомментировать и Джен, и Питт. Теперь же появились подробности их планов на будущее. Так, инсайдер сообщил изданию Heat, что после вручения премии "Оскар" экс-супруги отправятся в первое после воссоединения романтическое путешествие.

Узнайте подробности отношений Брэда Питта и Дженнифер Энистон:

Сообщается, что свой романтический отпуск они планируют провести на одном из курортов Мексики, где Энистон любит отдыхать больше всего.

По словам инсайдера, этот отпуск необходим актерам, чтобы разобраться, как им поступить дальше, и нуждаются ли они на самом деле друг в друге.

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При этом инсайдер подтвердил, что выводы публики, которые она сделала по снимкам папарацци за кулисами церемонии SAG Awards о том, что Питт и Дженнифер — больше, чем просто "старые друзья", недалеки от истины, и вполне можно надеяться на возрождение романа бывших супругов.

Напомним, ранее стало известно о том, кто помирил Брэда Питта с Дженнифер Энистон.

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