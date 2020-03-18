Том Хэнкс вылечился от коронавируса: как сейчас чувствует себя актер

Актер находится на домашнем карантине в Австралии

Голливудского актера Тома Хэнкса и его жену Риту Уилсон выписали из больницы после лечения от коронавируса. На данный момент звезда кино находится в арендованном доме в Австралии, где Хэнкс должен был сниматься в фильме об Элвисе. На своей странице в Instagram актер рассказал о своем самочувствии и о том, как протекает его домашний карантин.

"Эй, друзья. Хорошие новости: одна неделя после положительного результата теста, во время самоизоляции, симптомы почти одинаковые. Нет лихорадки. Складывание белья и мытье посуды приводит к дрему на диване. Плохие новости: моя жена Рита Уилсон выиграла шесть раздач (карточная игра – прим.ред) Джин Рами подряд и лидирует на 201 очко", – шуточно написал Том.

По стечению обстоятельств звезда взял с собой в Австралию печатную машинку, которая называется Corona.

Печатная машинка Corona Фото: instagram.com/tomhanks

Подробно о ситуации в семье Тома Хэнкса смотрите в сюжете:

Также недавно на своей странице в Instagram Том Хэнкс показал, как они с супругой выглядят, и рассказал, как проходила их жизнь в изоляции.

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