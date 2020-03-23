Том Хэнкс вылечился от коронавируса: новое заявление актера о самочувствии

По словам актера, они с женой чувствуют себя лучше

Две недели назад стало известно, что пара голливудских актеров, Том Хэнкс и Рита Уилсон, заразились коронавирусом. Спустя неделю лечения в клинике звездных супругов выписали, однако они приняли решение самоизолироваться, дабы не подвергать риску окружающих.

А несколько часов назад Том Хэнкс сообщил, что спустя две недели после первых симптомов им с женой стало гораздо лучше. Актер также призвал всех самоизолироваться, не заражая, таким образом, других и не подвергая опасности себя.

Супруги Том Хэнкс и Рита Уилсон Фото: Getty Images

"Ребята! Через две недели после наших первых симптомов мы чувствуем себя лучше. Самоизоляция работает так: ты никого не заражаешь – ты ни от кого не заражаешься. Здравый смысл, не так ли? Это займет некоторое время, но если мы позаботимся друг о друге, поможем чем сможем и забудем о некоторых удобствах... это все пройдет", – написал Том Хэнкс на своей странице в Twitter.

Подробнее о заражении Тома Хэнкса и его супруги Риты Уилсон смотрите в сюжете:

Ранее мы также рассказали о знаменитостях, которые заразились коронавирусом. Узнайте, как они чувствуют себя сейчас.

Минздрав призывает: при первых симптомах респираторных заболеваний обязательно позвоните семейному врачу. Оставайтесь дома! Самоизоляция – самый действенный способ обезопасить себя от инфицирования.

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