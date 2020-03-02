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Том Круз на карантине из-за коронавируса: в СМИ распространили лживую информацию

Представитель кинозвезды опроверг все слухи

Анастасия Очеретнюк
Сегодня, 15:04

Новая инфекция за несколько месяцев молниеносно распространилась по всему миру. Из-за коронавируса закрывают города, отменяют Недели моды и переносят съемки фильмов. Так, в Италии были вынуждены приостановить съемки фильма "Миссия невыполнима-7" в главной роли с голливудским актером Томом Крузом.

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Сразу после этой новости в СМИ появились слухи о том, что съемочную группу отправили на карантин вместе с Томом. Однако, как сообщает издание Metro, представители кинозвезды опровергли данную информацию. Оказалось, что Том Круз даже не посещал Италию, поэтому речи о карантине даже не может быть.

На данный момент часть команды находится на карантине. Ни один из них не заражен коронавирусом, и за несколько дней все вернутся домой.

Продюсеры фильма "Миссия невыполнима-7" отменили съемки в Венеции из-за коронавируса:

Отметим, что в центре слухов о заражении и госпитализации оказался знаменитый актер Джеки Чан. На официальной странице в Instagram 65-летняя звезда заявил, что не находится на карантине.

Ранее мы также писали, что "Евровидение-2020" оказалось под угрозой срыва из-за коронавируса.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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шоу-бизнес Миссия невыполнима Том Круз коронавирус
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