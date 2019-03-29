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Том Круз запретил Николь Кидман приходить на свадьбу их приемного сына

Причина кроется в разных взглядах бывших супругов

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 13:44
Николь Кидман и Том Круз
Николь Кидман и Том Круз
Фото: Getty Images

Звезды Голливуда Том Круз и Николь Кидман были женаты и в браке прожили целых 11 лет. Бывшие супруги воспитывали двоих приемных детей: дочь Изабеллу, которой сейчас уже 26 лет и сына Коннора, который в скором времени свяжет себя узами брака со своей возлюбленной – Сильвией. Однако Николь придется пропустить торжество и отнюдь не по своей воле. Как передает Daily Mail, Том против того, что Николь присутствовала на свадьбе.

"Том позвонил Коннору, и тот с ним согласился", – сообщает источник из окружения Кидман и Круза, говоря о сложившейся ситуации.

Изабель и Коннор Крус
Изабель и Коннор Крус
Фото: Getty Images

По словам инсайдера, Коннор уважает своего отца и всегда к нему прислушивается. Парень и его невеста являются последователями саентологии, как и Том.

Не разделяет их взгляды 51-летняя Николь Кидман, которая часто выступала против саентологии, разрушившей их с Томом семью. Отметим, что после развода Тома и Николь Изабелла и Коннор приняли решение остаться с отцом.

Недавно дочь Тома и Николь в октрытом письме поблагодарила отца за то, что благодаря ему она связала жизнь с саентологией.

Ранее мы сообщали, что фильм "Грань будущего" с Томом Крузом получит сиквел.

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Источник: Сегодня
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