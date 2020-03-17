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Тома Хэнкса с женой выписали из больницы: что с ними

Супруги заразились коронавирусом во время путешествия в Австралии

Тина Наринецкая
Сегодня, 08:16

Голливудского актера Тома Хэнкса и его жену Риту Уилсон выпустили из больницы после лечения от коронавируса. Об этом, со ссылкой на представителя актера, сообщает CNN.

По данным издания, супругов лечили в больнице в штате Квинсленд в Австралии. Сейчас их отправили на самоизоляцию в арендованном доме.

Напомним, коронавирусной инфекцией пара заразилась во время путешествия в Австралии. Когда они почувствовали себя нехорошо, сразу прошли тестирование, и оно дало положительный результат.

Кроме того, недавно на своей странице в Instagram Том Хэнкс показал, как они сейчас выглядят с супругой, и рассказал, как проходит их жизнь в изоляции.

"Привет, друзья! Я хочу поблагодарить всех, кто переживает за нас. У нас COVID-19, и мы находимся в изоляции, поэтому мы не передадим его никому другому. Есть те, для кого это может привести к очень серьезному заболеванию... Помните, несмотря на все текущие события, в бейсболе не плачут", – написал актер.

Подробно о ситуации в семье Тома Хэнкса смотрите в сюжете:

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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Австралия больницы жена выписали изоляция коронавирус Том Хэнкс
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