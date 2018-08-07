Тоня Матвиенко и Арсен Мирзоян впервые показали совместную дочь Нину

Ранее супруги оберегали дочку от прессы

Арсен Мирзоян и Тоня Матвиенко. Фото: Instagram

Супруги Арсен Мирзоян и Тоня Матвиенко впервые показали их совместную двухлетнюю дочь Нину. Пара с детьми снялась в фотосессии для августовского номера журнала Viva.

Скриншот из соцсети

В интервью изданию Арсен Мирзоян рассказал, что на первом месте у него пока стоит работа, но его жена – Тоня "есть во всех проявлениях" его жизни.

"Касаемо Тони…Я не могу определить ей порядковый номер. Она есть во всех проявлениях моей жизни – и в работе, и в творческом процессе, и в родительстве, и в любви. В общем, Тоня есть везде, она – в моем мире", – признался музыкант.

Напомним, в марте этого года Тоня Матвиенко и Арсен Мирзоян поженились во второй раз в Таиланде. После первой брачной церемонии, состоявшейся в июне прошлого года, у молодоженов не было возможности поехать в медовый месяц, поэтому весной 2018-го решили наверстать упущенное.

Ранее Нина Матвиенко рассказала, кто присматривает за ее внучкой.







