Тоня Матвиенко получила престижную награду: видео

Украинскую певицу наградили почетным орденом

Тоня Матвиенко Фото: instagram.com/tonya_matvienko

Украинская певица Тоня Матвиенко, которая вместе с супругом рассказала о романе и кризисе в отношениях, была удостоена престижной награды за служение Украине – "Ордена Королевы Анны "Честь Отчизны".

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О том, что супруга певца Арсена Мирзояна получила престижную премию, Тоня рассказала на своей странице в Instagram, прикрепив к посту видео с церемонии награждения. Отметим, что награда учреждена в честь княжны Анны Ярославны – дочери великого князя Ярослава Мудрого — королевы Франции XI века.

22 Авг 2019 в 5:20 PDT INSTAGRAM (@tonya_matvienko)

"Награждена Украино-Французским "Орденом Королевы Анны "Честь Отчизны" на серебряной звезде за добросовестное служение Украине", – заявила звезда под видео.

Стоит добавить, что подобную премию вручают за благотворительность, мудрость, мужество, а также за поступки высокой доблести и чести.

Напомним, ранее Тоня Матвиенко выпустила песню, которую для нее написал Арсен Мирзоян "Не двоє".

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