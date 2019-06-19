ТОП-10 голливудских звезд, которые стали жертвами сексуального насилия

Анджелина Джоли, Гвинет Пэлтроу и другие знаменитости поделились неприятными историями

Голливудские звезды признались, что сталкивались с домогательствами Фото: Getty Images, instagram.com/gwynethpaltrow

Сегодня, 19 июня, отмечается Международный день борьбы с сексуальным насилием в условиях конфликта, который был учрежден под эгидой ООН в 2015 году. Многие знаменитости в разное время привлекали внимание общественности к данной проблеме. Сегодня.Lifestyle делятся историями голливудских красоток, которые признавались, что были жертвами сексуального насилия. По словам многих из них, обидчиком стал всемирно известный кинопродюсер Харви Вайнштейн.

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Анджелина Джоли

Анджелина Джоли Фото: Getty Images

На волне секс-скандала вокруг Харви Вайнштейна голливудская актриса Анджелина Джоли заявила, что поддерживает обвинения, выдвинутые кинопродюсеру. Как признается артистка, она сама стала жертвой домогательств со стороны Вайнштейна.

У меня был негативный опыт (работы, – ред.) с Харви Вайнштейном в молодости, и в результате я решила больше никогда не работать с ним и предостерегала тех, кто делал это. Такое отношение к женщинам в любой сфере и в любой стране недопустимо", – сказала звезда в одном из интервью.

В одном из интервью она обратилась ко всем неравнодушным с просьбой помогать жертвам насилия. Джоли поделилась своими мыслями насчет этого и призналась, что откровенно говорит на эту тему со всеми своими детьми.

"Я говорю об этом не только с дочерями, но и с сыновьями. Эта проблема не является только женской. Очень важно, чтобы в обществе были люди, которые показывают пример настоящего мужчины со здоровым отношением к противоположному полу", – сказала Анджелина Джоли.

Гвинет Пэлтроу

Гвинет Пэлтроу Фото: instagram.com/gwynethpaltrow

Еще одна экс-возлюбленная Брэда Питта тоже призналась, что столкнулась с домогательством со стороны Харви Вайнштейна в начале своей карьеры. По словам Гвинет Пэлтроу, кинопродюсер утвердил ее, еще совсем юную, на главную роль в фильме. Затем Вайнштейн пригласил 22-летнюю актрису в свой гостиничный номер, прикоснулся к ней и попросил, чтобы девушка сделала ему массаж.

"Я была ребенком, меня утвердили, я была ошеломлена", – комментирует актриса.

Гвинет Пэлтроу, которая на тот момент состояла в отношениях с Брэдом Питом, рассказала об инциденте бойфренду, который тогда выступил против кинопродюсера.

"Я думала, он уволит меня", – говорит звезда.

Отметим, более 70 женщин обвинили Харви Вайнштейна в сексуальных домогательствах и насилии.

Риз Уизерспун

Риз Уизерспун Фото: instagram.com/reesewitherspoon

Будучи подростком, актриса неоднократно подвергалась насилию. Когда Риз Уизерспун было 16 лет, ее домогался режиссер, а члены съемочного процесса при этом пытались внушить начинающей актрисе, что если она расскажет об этом обществу, – немедленно лишится работы.

"Я испытываю истинное отвращение к режиссеру, который набросился на меня, когда мне было 16 лет, и ярость к агентам и продюсерам, которые заставили меня почувствовать, что молчание является условием моей работы. И хотелось бы, чтобы я могла сказать, что это был отдельный случай в моей карьере, но, к сожалению, это не так. У меня было много случаев преследования и сексуального насилия, и я не говорю о них очень часто", – говорит Риз Уизерспун.

Дженнифер Лоуренс

Дженнифер Лоуренс Фото: Getty Images

История Лоуренс весьма цинична. Актриса, которая никогда не была худышкой, однажды пришла на кастинг и столкнулась с неадекватным поведением продюсера, к тому же женщины. Она пыталась пристыдить юную Дженнифер Лоуренс за неидеальную, по ее мнению, фигуру.

"Женщина-продюсер заставила меня сделать серию обнаженных фото с пятью женщинами, которые были значительно худее меня. Мы стояли бок о бок, наши интимные части тела прикрывала только лента. После этой унизительной съемки продюсер сказала мне, что я должна использовать обнаженные фотографии в качестве вдохновения для своей диеты", – вспоминает актриса.

Сандра Буллок

Сандра Буллок Фото: Getty Images

В одном из интервью знаменитая голливудская актриса рассказала о домогательствах, которые пережила в 16 лет.

Известно, что актриса поддерживает движение против домогательств в Голливуде #Time`sUp, для которого пожертвовала 500 тысяч долларов. Как оказалось, для Сандры тема домогательств близка и является "больной темой":

"Это случилось со мной, когда мне было 16 лет. Я была будто парализована до такой степени, что думала "Мне кто-то поверит?". В то время поверили бы? Определенно нет. До недавнего времени было более стыдно быть жертвой, а не преступником. Мы можем проводить мирные акции протеста и использовать средства массовой информации. Мы воспитываем наших детей бесстрашными. По крайней мере, я надеюсь, что так воспитаю своих детей", – рассказала актриса.

Дженнифер Лопес

Дженнифер Лопес Фото: Getty Images

Известная красотка с аппетитными формами не стала исключением во всеобъемлющей проблеме сексуальных домогательств. Певица тоже стала жертвой непристойного поведения со стороны мужчин, когда была несовершеннолетней.

Когда Дженнифер Лопес только начала свою кинокарьеру, ей приходилось бегать по многим кастингам, и во время одного из них режиссер попросил девушку снять футболку и показать ему обнаженную грудь. "Когда я отказалась сделать это, то сама здорово испугалась. Я подумала: "Что я творю? Ведь этот мужчина может дать мне одну из моих первых ролей!", – рассказывает Дженнифер.

Звезда не стала раскрывать имя режиссера или название проекта. Впервые юная Лопес появилась на экране в 1986 году в картине "Моя маленькая девочка", сыграв в ней эпизодическую роль.

Эмма Уотсон

Эмма Уотсон Фото: Getty Images

Актриса тоже рассказывала о сексуальных домогательствах, которые ей пришлось пережить за ее карьеру в кино.

"Удивительно, но я испытала всю палитру сексуальных домогательств. И лично мне удивительно, что мой опыт совсем не уникален, как не уникален и аналогичный опыт многих моих друзей и коллег. Это системная проблема. По статистике, в Великобритании она тоже есть, большинство женщин от 18 до 24 лет подвергаются домогательствам на рабочем месте", – пожаловалась Эмма Уотсон.

Звезда не уточнила, в какой момент своей жизни, снимаясь в каких картинах, она переживала недопустимые действия. Эмма находилась на съемочных площадках с раннего детства, когда начала сниматься в серии экранизаций "Гарри Поттера".

Сальма Хайек

Сальма Хайек Фото: Getty Images

Знаменитость призналась, что Харви Вайнштейн приставал и к ней тоже. "Харви Вайнштейн был страстным киноманом, покровителем талантов, любящим отцом и монстром. Многие годы он был моим чудовищем".

Актриса рассказала, что Вайнштейн сделал ей много непристойных предложений.

"Мне приходилось говорить слово "нет" в ответ на его попытки открыть дверь в любой час ночи, пригласить в номер отеля, принять душ вместе. Нет — просьбе посмотреть, как я принимаю душ. Нет — предложению сделать мне массаж. Нет, нет, нет...", – рассказала Хайек о домогательствах Вайнштейна.

Натали Портман

Натали Портман Фото: Getty Images

Еще одной актрисой, высказавшейся на тему сексуальных домогательств в Голливуде, стала Натали Портман. Звезда заявила, что с разными формами харассмента сталкивалась на протяжении всей своей многолетней карьеры.

"Когда я услышала все эти новости, я подумала поначалу, что мне невероятно повезло, что у меня такого никогда не было. Но потом, хорошенько поразмыслив, я сообразила: да, напрямую я не сталкивалась с насилием, но с дискриминацией и разными формами харассмента я сталкивалась на протяжении всей моей карьеры. И внезапно от мысли, что со мной такого не случалось, я пришла к пониманию, что со мной как раз такое случалось сотни раз", — призналась Портман.

Актриса вспомнила случай, когда однажды продюсер пригласил ее на борт частного самолета: "Когда я пришла, нас оказалось всего двое, и нас ждала всего одна кровать. Да, ничего не произошло, ко мне не приставали. Я сказала, что мне некомфортно в этой ситуации, и меня услышали. Но сам факт! Это было ненормально. Подобная ситуация — это неприемлемо, это манипуляция. Я была напугана. Но каждая женщина, которая идет ночью одна по улице, чувствует себя напуганной. Не думаю, что мужчины понимают, каково это", – рассказала Портман.

Мел Би

Мелани Браун Фото: Getty Images

Британская певица Мелани Браун, известная как Мел Би из группы Spice Girls, обвинила мужа, продюсера Стивена Белафонте, в насилии. Кроме насилия, певица также утверждает, что муж принуждал ее к сексу втроем. Как рассказала Браун, она несколько раз пыталась уйти от Белафонте, но он якобы грозил разрушить ее карьеру и отобрать детей.

Браун также признавалась, что из-за домашнего насилия пыталась покончить с собой 11 декабря 2014 года. Артистка утверждает, что приняла двести таблеток аспирина. К тому же певица заявила, что у ее бывшего супруга был роман с их няней Лорейн Жиль, которая даже была от него беременна, однако сделала аборт. В то же время сама Жиль утверждает, что у нее был роман именно с Мел Би, а интимная связь со Стивеном состоялась единожды – по просьбе Мелани.

Так или иначе, в 2017 году пара развелась. Экс-супруг Браун все обвинения отрицает.

Ранее мы также писали, что муж Сальмы Хайек и Бернар Арно не перечислили обещанные средства на восстановление Нотр-Дама.

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