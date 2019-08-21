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ТОП-10 голливудских звезд с украинскими корнями

Накануне Дня Независимости 2019 узнайте, какие всемирно известные знаменитости имеют украинские корни

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 18:30
Голливудские звезды с украинскими корнями
Голливудские звезды с украинскими корнями
Фото: Getty Images, Instagram.com

Когда женится Леонардо Ди Каприо? Не собирается ли разводиться Мила Кунис? Мы активно интересуемся жизнью голливудских знаменитостей, порой даже не подозревая, что многие из них имеют украинские корни или родились на територрии Украины.

Специально ко Дню Независимости Сегодня.Lifestyle подготовили подборку о голливудских звездах с украинскими корнями.

Леонардо Ди Каприо

Леонардо Ди Каприо
Леонардо Ди Каприо
Фото: Getty Images

Голливудский красавчик Леонардо Ди Каприо не скрывает, что на четверть является украинцем. Об этом он заявил во время популярного ток-шоу The Ellen Show. Его бабушка Хелена Инденбиркен (Елена Смирнова) родилась в Одессе.

Мила Кунис

Мила Кунис
Мила Кунис
Фото: Getty Images

Актриса родилась в Черновцах в семье учительницы физики и инженера. У Милы, которая была Миленой при рождении, есть старший брат Михаил. В 1991 году семья переехала в США со 250 долларами в кармане. Такое решение было принято в связи с тем, что родители видели будущее своих детей именно в США.

Сильвестр Сталлоне

Сильвестр Сталлоне
Сильвестр Сталлоне
Фото: Getty Images

Как выяснилось, корни голливудской суперзвезды Сильвестра Сталлоне тоже из нашей страны. Так, мать знаменитого Рембо Жаклин Сталлоне в свое время узнала от сотрудников КГБ, что ее род напрямую связан с Одессой. Здесь появилась на свет и провела юность бабушка Жаклин — Роза Гитель-Лабович. А в конце 18 века она с семьей переехала в Штаты, где и родилась мать Сильвестра Жаклин.

Милла Йовович

Милла Йовович
Милла Йовович
Фото: Getty Images

Американская актриса и модельер родилась столице Украины. Однако вскоре семья Миллы Йовович из Киева переехала в Днепропетровск, где будущая звезда ходила в детский сад. В 1980 году семейство переехало в Великобританию, а позже – в США.

Дастин Хоффман

Дастин Хоффман
Дастин Хоффман
Фото: instagram.com/dustinhoffman_fanpage

Бабушка и дедушка известного актера по отцовской линии иммигрировали из Белой Церкви в Чикаго в начале 20 века, перед началом известных еврейских погромов. Кроме того, выяснилось, что Дастин Хофман ведет свое генеалогическое дерево, и среди его родственников есть запорожские казаки.

Ольга Куриленко

Куриленко
Куриленко
Фото: instagram.com/olgakurylenkoofficial

Актриса, которая сыграла роль девушки Джеймса Бонда, родилась в Бердянске. Ольга Куриленко еще в 17 лет попала во Францию и пользовалась успехом в модельном бизнесе. Мама звезды — Марина Алябушева — некогда рассказывала "Сегодня", что о кино ее дочь мечтала давно, а роль девушки Бонда предрекает головокружительную карьеру. "Мама, если я получу эту роль, то все — можно считать, что у меня все получилось", — говорила Ольга своей маме.

Стивен Спилберг

Стивен Спилберг
Стивен Спилберг
Фото: Getty Images

У знаменитого голливудского кинорежиссера и продюсера Стивена Спилберга ("Мемуары гейши", "Трансформеры" "Люди в черном") тоже нашлись украинские корни. "Мои бабушки и дедушки и по отцовской, и по материнской линиям родом из Украины. От них я получил какое-то представление о вашей стране. Это ощущалось в нашем доме...", — сознался он в одном из интервью. В 2006-м Стивен приезжал в Киев, чтобы представить фильм Сергея Буковского "Назови свое имя", продюсером которого он является. "Когда вышел из самолета, то сразу сказал: "Я дома!", – признался Спилберг.

Вайнона Райдер

Вайнона Райдер
Вайнона Райдер
Фото: instagram.com/winonaryderofficial

Американская актриса Вайнона Райдер имеет харьковские корни. Звезда признавалась, что мечтает снять фильм о Второй мировой войне и жизни своих украинских родственников.

Дэвид Духовны

Дэвид Духовны
Дэвид Духовны
Фото: instagram.com/davidduchovny

Известный актер, режиссер и продюсер родился в Нью-Йорке, однако тоже имеет украинские корни. Дед звезды по отцовской линии в 1918 году эмигрировал в США из Бердичева. 

Лив Шрайбер

Лив Шрайбер
Лив Шрайбер
Фото: instagram.com/lievschreiber

Актер родился в Сан-Франциско в семье художницы и актера, однако дед Шрайбера по материнской линии родом из Украины.

Напомним, в честь Дня Независимости Сегодня.Lifestyle также поделились подборкой песен, которые стоит послушать в праздник.

Все подробности в спецтеме День Независимости 2019

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