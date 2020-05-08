ТОП-10 интересных фактов о Потапе в его день рождения
8 мая украинскому артисту исполняется 39 лет
Украинский продюсер, автор и исполнитель песен, композитор и шоумен Потап сегодня, 8 мая, отмечает 39-й день рождения. За последние 14 лет Потап стал очень популярным артистом и успешным продюсером, а еще женился на своей коллеге по сцене – Насте Каменских.
Сегодня.Lifestyle подготовили ТОП-10 интересных фактов об Алексее Потапенко.
- Свои первые песни будущий артист начал писать еще в 13 лет.
- Первую группу Потап создал в 1997 году.
- Потап – мастер спорта по водному поло.
- Сейчас спортивное хобби Алексея – баскетбол. Рэпер несколько раз в неделю посещает занятия по баскетболу и даже приобщает к нему родных и друзей, среди которых много звезд украинского шоу-бизнеса.
- У Алексея два высших образования: учитель физкультуры и тренер по водному поло и плаванию, а также магистр экономических наук, предпринимательской деятельности и аудита.
- В университетские годы играл в команде КВН.
- У Потапа есть несколько татуировок: надпись "Київ", имя его отца и сына – "Андрей", надпись "Белая акула" на латинском языке, а также "Потап и Настя".
- В семье Потапа есть интересная традиция – называть мальчиков поочередно именами Андрей и Алексей.
- Потап преподавал в школе, где училась экс-солистка группы "ВИА Гра" Санта Димопулос. Ее одноклассники даже угрожали Потапу убить его, если он не перестанет на нее смотреть.
- Песню "Чумачечая весна" Потап написал всего за восемь минут.
Смотрите в сюжете, как живет на карантине Потап:
Напомним, что 6 мая свой день рождения отмечала певица и супруга Потапа – Настя Каменских. Артист в честь праздника посвятил NK трогательные строки, которые сочинил сам.
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