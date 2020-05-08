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ТОП-10 интересных фактов о Потапе в его день рождения

8 мая украинскому артисту исполняется 39 лет

Анастасия Очеретнюк
Сегодня, 08:00

Украинский продюсер, автор и исполнитель песен, композитор и шоумен Потап сегодня, 8 мая, отмечает 39-й день рождения. За последние 14 лет Потап стал очень популярным артистом и успешным продюсером, а еще женился на своей коллеге по сцене – Насте Каменских.

Сегодня.Lifestyle подготовили ТОП-10 интересных фактов об Алексее Потапенко.

  • Свои первые песни будущий артист начал писать еще в 13 лет.
  • Первую группу Потап создал в 1997 году.
  • Потап – мастер спорта по водному поло.
  • Сейчас спортивное хобби Алексея – баскетбол. Рэпер несколько раз в неделю посещает занятия по баскетболу и даже приобщает к нему родных и друзей, среди которых много звезд украинского шоу-бизнеса.

Рэпер Потап
Рэпер Потап
Фото: instagram.com/realpotap

  • У Алексея два высших образования: учитель физкультуры и тренер по водному поло и плаванию, а также магистр экономических наук, предпринимательской деятельности и аудита.
  • В университетские годы играл в команде КВН.
  • У Потапа есть несколько татуировок: надпись "Київ", имя его отца и сына – "Андрей", надпись "Белая акула" на латинском языке, а также "Потап и Настя".

Украинский артист Алексей Потапенко
Украинский артист Алексей Потапенко
Фото: instagram.com/realpotap

  • В семье Потапа есть интересная традиция – называть мальчиков поочередно именами Андрей и Алексей.
  • Потап преподавал в школе, где училась экс-солистка группы "ВИА Гра" Санта Димопулос. Ее одноклассники даже угрожали Потапу убить его, если он не перестанет на нее смотреть.
  • Песню "Чумачечая весна" Потап написал всего за восемь минут.

Смотрите в сюжете, как живет на карантине Потап:

Напомним, что 6 мая свой день рождения отмечала певица и супруга Потапа – Настя Каменских. Артист в честь праздника посвятил NK трогательные строки, которые сочинил сам.

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